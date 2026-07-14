כחלק מרפורמת הנשק שמוביל השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, אושרה היום שכונת אחיסמך בלוד כזכאית לרישיון נשק אישי | המשמעות היא שתושבי השכונה שיעמדו בקריטריונים הקבועים בחוק יוכלו להגיש בקשה לקבלת רישיון נשק אישי (משטרה, חרדים)
הרוחות סוערות בשכונה החרדית בלוד בעקבות החשש מהפסקת חלוקת מזון למאות משפחות: ברקע, האשמות קשות של ראשי העמותה נגד העיריה | מחזיקת תיק הרווחה: המרוויחים הם תושבי העיר שיזכו לעוד בית חם, לצד זה המבורך של 'יד ביד' (חרדים)
לאחר שהוסרה הרחבה של מבנה לא חוקי בשכונת 'אחיסמך' בלוד שהיווה סכנת נפשות, הושגו הבנות להסדרת מבנה קבע ומתחם זמני בטיחותי | סגן ראש העיר ויו"ר ש"ס המקומית בני סיתאלכיל, שליווה את הקהילה ברגעי הכאב: "מודה לראש העיר יאיר רביבו על האוזן הקשבת והנכונות למצוא פתרון מכובד ובטוח" (חרדים)
"תפס חיזוק" - דרעי נעלם והסיבה מפתיעה לא פחות | אכלנו את הדגים המסריחים ואנחנו מקבלים מכות - האם נגורש מהעיר? | כמו פילים בחנות חרסינה: התנהלות שערורייתית של המשטרה במתחם ישיבת גרודנא | תושבים בלוד מאשימים את העירייה: "חזרנו לתקופות אפלות" | פרשיית ההונאה במגזר: המשטרה עצרה חשודים נוספים (מעייריב)
מחזה אימים בלב שכונת אחיסמך בלוד, בשעה 04:00 לפנות בוקר, כוחות מתוגברים מלווים בדחפורים פשטו על בית המדרש בראשות הגאון רבי יעקב אביטן ובנשיאות גאב"ד עמלי התורה הגאון רבי שלמה ידידיה זעפראני • ארון הקודש הושפל, ספרי קודש התגוללו בעפר ותושבים הקיצו לקולות נפץ ובכי • העירייה טוענת לסכנה הנדסית, הקהילה זועמת: "אכיפה בררנית ומרושעת נגד ציבור האברכים" | תיעוד מזעזע (חרדים)
עצרת הגיוס של הפלג הירושלמי: ירמיהו נצבע בשחור | הגר"מ צדקה הזדעזע: "תגיד לו שאני לא מוחל לו" | הראש"ל הגר"י יוסף מאשים את צה"ל: "הם גזענים" | ישיבת נתיב הדעת - קפלן נערכת להכנסת ספר תורה עם בשורה מדהימה | דה מרקר תוקף את מקלב - אז למה אנחנו מאושרים? | תלמידי ישיבת תורה בתפארתה הוכו בהלם: ראש הבקיאות הופיע לסדר ב' | מזל טוב גני איילון - אחיסמך: עונת הרישום לישיבות מגיעה גם אליכם (מעייריב)
בעוד היצע הבתים הגדולים במרכז הארץ הולך ונעלם, פרויקט הבוטיק "אדרת בגני איילון" נכנס לישורת האחרונה, ומציע הזדמנות נדירה לעבור לבית רחב ידיים עם תחושת פרטיות, קהילה תורנית מבוססת ונגישות מלאה למרכז • הבניה בעיצומה, הביקושים גוברים, המלאי מצומצם וזה הזמן להצטרף לפני שחלון ההזדמנויות נסגר.
במהלך הביקור של ח״כ אורי מקלב בעיר לוד, הוא דיבר בפני מאות ילדים ושיגר מסר מחזק לעשרות אלפי בחורי הישיבות: “למרות המעצרים וההפרעות הם ממשיכים ללמוד. בחורי הישיבות הם פך השמן הטהור של עם ישראל” | צפו בדבריו (חדשות חרדים)
פרויקט "אדרת בגני איילון", במרחק 20 דקות מבני ברק, יוצא במהלך נדיר: משכנתא לבית חדש ב־0% ריבית למוכרי הדירה הישנה • הזדמנות לחסוך מאות אלפי שקלים ולעבור לבית רחב ידיים בן שתי קומות, בלב שכונת בוטיק תורנית בגני איילון, לצד מוסדות תורה, קהילה פורחת ותכנון אדריכלי מהשורה הראשונה.
במתחם הבוטיק היוקרתי בגני איילון - אחיסמך יוצאים במהלך פיננסי דרמטי: ריבית קבועה וחריגה של 2.99% בלבד ל־20 שנה, מוגבלת לחמש משפחות. המשמעות – הנחה של כ־1,500 ₪ בחודש על משכנתא ממוצעת וחיסכון של מאות אלפי שקלים לאורך התקופה. מדובר באחד המתחמים הייחודיים במרכז: בתים רחבי ידיים בני שתי קומות, שישה חדרים, חצרות גדולות או מרפסות ענקיות, בלב קהילה תורנית מבוססת ובמרחק קצר מבני ברק ותל אביב.
שכונת הבוטיק 'אדרת בגני איילון' מציגה לראשונה מסלול מימון היסטורי לרוכשים: ריבית קבועה של 2.99% בלבד ל־20 שנה, חיסכון של מאות אלפי שקלים, והגשמת החלום לעבור לבית יוקרתי בן שתי קומות עם שישה חדרים, חצר פרטית או מרפסות ענקיות, בלב קהילה תורנית מבוססת ובמרחק 20 דקות בני ברק
מהומה פרצה אמש במושב אחיסמך הסמוך לעיר לוד, לאחר שמשאית שעסקה בתיקון תשתיות פגעה בכבל המספק חשמל למספר בתי כנסת באזור | המתפללים שחששו שיווצר מצב בו אף אחד לא ייקח אחריות על האירוע, החליטו לעכב את המשאית - המשטרה התערבה (חדשות)
הדירות המרווחות, הכניסה הפרטית, הסביבה הקהילתית, השקט הכפרי והקרבה לאזורי תעסוקה במרכז – מושכים גל ביקושים יוצא דופן לפרויקט היוקרה באחיסמך, שמציע חוויית מגורים מותאמת למשפחות איכותיות במחיר נגיש ואכלוס תוך שנה (נדל"ן)
בת"ת 'דרכי מנחם' באחיסמך, שע"י מוסדות 'סוכת דוד' בראשות הרב יעקב בצרי, התקיים מעמד מרומם ומרגש של מסיבת סידור, בהשתתפותו הכבודה של הגה"צ המקובל רבי דוד בצרי, לצד רבני שכונת אחיסמך, הורי התלמידים וקהל רב מתושבי השכונה | בסיום המסיבה זכו התלמידים לקבל את הסידור מידי המקובל שהאציל עליהם מברכות קודשו לרוב (חרדים)