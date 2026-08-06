כיצד הפך מהגר צנוע מקובנה לסמכות ההלכתית הבלתי מעורערת של דרום ארצות הברית? מדוע בחר בו תאגיד הענק לחשוף בפניו את סודו השמור ביותר? ואיך הכימיה המודרנית הצילה את הכשרות של "המשקה הלאומי"? | סיפורו המופלא של הרב טוביה גפן (מגזין כיכר)
תיעוד דרמטי פורסם ביממה האחרונה ברשתות החברתיות, בו נראה מטוס של חברת 'קטאר איירווייז' המנסה לנחות בשדה התעופה הרטספילד-ג'קסון באטלנטה (ATL) | בתיעוד נראה המטוס כשהוא במרחק נגיעה ממסלול הנחיתה, אך ככל הנראה בשל רוח צד חזקה נאלץ להמריא מחדש | צפו בתיעוד (תעופה)
טיסה פנימית שגרתית בארצות הברית פונתה בבהלה, לאחר שנוסע גילה מחסנית אקדח טעונה על רצפת המטוס | לאחר הגילוי, יחידות כלבנים של המשטרה, יחד עם רשות אבטחת התעבורה של ארצות הברית, ביטחון המולדת ופקידים ממשרד התעופה של אטלנטה, הוזנקו למקום כאשר כל הנוסעים פונו מהמטוס (תעופה)
שוק הטיסות מישראל לארצות הברית ממשיך להתרחב, כאשר ענקית התעופה האמריקנית דלתא איירליינס הודיעה בסוף השבוע כי תחדש את טיסותיה מתל אביב לאטלנטה ובוסטון | במקביל, יונייטד איירליינס מחדשת את הטיסות הישירות בין תל אביב לשני יעדים מרכזיים נוספים בארה”ב (תעופה)
אירוע חריג התרחש בנמל התעופה באטלנטה, לאחר דיווח שהתקבל במשטרה בו נטען שאדם נמצא בדרכו לשדה התעופה העמוס ביותר בהיקף הנוסעים בארצות הברית - עם רובה ומחסנית, במטרה לירות באנשים | החשוד נתפס מסתובב בטרמינל במהלך סיור מקדים, בזמן שהנשק שלו ומחסנית עם 27 כדורים נתפסו ברכבו (תעופה, בעולם)
תומכי מוסדות 'פני מנחם' בראשות הגאון רבי שאול אלתר, התכנסו לוועידה יוקרתית שנערכה באטלנטה שבמדינת ג'ורג'יה שבארה"ב, תחת הכותרת 'חברותא – להתחבר עם התורה' | במהלך הימים זכו לשמוע שיעורים, שיחות, חברותות ולימוד בעיון עם ראש הישיבה | ואיזה קשר מצא הגר"ש בין 'קוקה קולה' לימי הרחמים? | צפו בתיעוד ענק (חסידים)