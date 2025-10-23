קבוצת אברכים הציגה בימי בין הזמנים של חודש אב באודיטוריום הענק באלעד הצגה מרהיבה עם מסר השקפתי עוצמתי | בהפקה שהועלתה שש פעמים בפני אלפים מכל רחבי הארץ, הושקעה תפאורת ענק ייחודית של בתי אבן, קברי צדיקים ואף גמלים למשא | א. אייזנבאך מגיש תיעוד ענק ומרהיב (חרדים)
הקרב על ראשות ניו יורק הפך הלילה לעימות על זהות יהודית: המועמד הדמוקרטי זוהראן ממדאני ניסה להרגיע את הקהילה והבטיח לחזק את ביטחונה, בעוד אנדרו קואומו האשים אותו בעידוד שיח אנטישמי | למעלה מ־650 רבנים פרסמו מכתב אזהרה נגד ממדאני (בעולם, חרדים)
מתלמידיו של אברהם אבינו: ברית הגורל היהודית של דוד שמוליק – עם הנשיא קנדי, מלכת אנגליה, ואימו ע"ה | איש הציבור ואמן המילה הכתובה יהודה סולובייצ'יק בטור נוגע ומרגש על הדוד שמוליק, שאמנם לא היה בשואה, אך נחשב ניצול שואה, שלמרות כל התלאות בחיים הוא תמיד היה שמח (הספדים)
מראות הוד מיום ל"ג בעומר במחיצת של ראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן | מעמד ההדלקה ברחבת בית מדרשו והחלאקס' לעשרות ילדי החמד; תיעוד נדיר על שתי הוראות אותן קיבל ראש הישיבה מרבו מרן החזו"א אודות גזיזת השערות ולימוד שפת האידיש | צפו
ילדה חרדית כבת ארבע, הותקפה באכזריות על-ידי פועל שעבד בבית בו שהה אביה עם בתו במסגרת עבודתו | לאחר שהמשטרה זומנה למקום, התברר כי אין מי שיחקור את הילדה בגלל מחסום שפה - הילדה לא דיברה בעברית - אלא באידיש בלבד | חשיפת 'כיכר השבת': שעות ספורות לאחר שהכתבה עלתה ב-ynet הילדה זומנה לחקירה - למחר יום רביעי (חרדים)