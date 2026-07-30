שריפת ענק בארה"ב: שריפה גדולה פרצה במשחטת "אגרי" בעיירה פוסטוויל שבמדינת איווה | מדובר באחת המשחטות הכשרות הגדולות בארצות הברית, שבה נשחטים מדי יום כ־18 אלף עופות | המשחטה פעלה בעבר בבעלות חברת רובשקין | נסיבות השריפה נבדקות | תיעוד נרחב (בעולם)
לפי סקר שנערך בארצות הברית, מדינת איווה שנחשבת למדינה רפובליקנית שאינה כלולה במדינות המפתח המתנדנדות, עלולה ליפול לידי הדמוקרטים | לפי סקר דרמטי במיוחד עולה שהפער לטובת האריס עומד על לא פחות מארבעה אחוזים (הבחירות לנשיאות ארה"ב)
הנשיא לשעבר דונלד טראמפ ניצח בפער גדול את שני המתחרים העיקריים מולו ניקי היילי ורון דה-סנטיס מושל פלורידה, כאשר האחרון הפתיע ועקף את השגרירה לשעבר באיווה | רמאסוואמי שהתבטא בעבר כי ארה"ב צריכה להפחית את התמיכה הצבאית בישראל - פורש מהמירוץ (בעולם)