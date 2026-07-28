עסקן חב"די מוכר מקראון הייטס קיבל איומים מפורשים על חייו לאחר שקרא לראש עיריית ניו יורק למתן את התבטאויותיו ובתגובה ספג מתקפה חריפה, בוטה ומסיתה מצד מנחי פודקאסט פרוגרסיבי פופולרי בארצות הברית | שעות ספורות לאחר מכן נשלח לתיבות המייל שלו מכתב שטנה מפחיד (חרדים)
חבר הפרלמנט נאיראני נבכיר מאיים בגלוי בנקמה ישירה בעקבות התקיפה הישראלית בדאחייה שבביירות | רזאי, המכהן כדובר ועדת החוץ והביטחון בטהראן, קורא "לאלף" את ישראל ומבטיח כי השמיים מעל המדינה ייראו אחרת כבר הלילה | "נשיב תגובה נחרצת וכואבת", הוא איים | ההודעה המלאה (אקטואליה)
דרמה במסדרונות הכנסת: עוזרו של ראש עיריית טובא זנגרייה עצר את ח"כ צבי סוכות ובשיחת וידיאו העלה את ראש העיר שאיים עליו "שלא יעז להגיע" לעירו. משמר הכנסת הרחיק את העוזר מהמשכן, וסוכות הצהיר: "לא נרתע מהפרוטקשן" (פוליטי מדיני)