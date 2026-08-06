המשטרה עצרה אזרח כבן 25 תושב מזרח ירושלים, שאיים ברצח על ח"כ צבי סוכות | ח"כ סוכות: "האיומים הללו לא ירתיעו אותי להמשיך לבצע את שליחותי הציבורית לחיזוק המשילות" | אלו האיומים ששיגר החשוד לסוכות (חדשות)
בן 35 נאשם בסחיטה באיומים, חטיפה ושוד של מארגני מסיבות טבע באזור הגלבוע; על פי כתב האישום, החשוד איים על קורבנותיו בפיצוץ פניהם, גזל רכוש יקר ואף אילץ צעירה למשוך כספים מחשבונה תחת איומים לאחר שהוביל אותה לסניף בנק | צפו (בארץ)
הציוצים הדרמטיים, האיומים על איראן והמתקפות הבלתי פוסקות ברשתות החברתיות גורמים לרבים לתהות: האם נשיא ארצות הברית פועל מתוך דחף רגעי, או שמדובר באסטרטגיה מחושבת להפליא? | ד"ר כפיר תשובה, מומחה לתורת המשחקים, עושה סדר בלוח השחמט העולמי ומסביר למה המתיחות במפרץ היא דווקא בשורה טובה לכלכלה האמריקאית והסיכוי שתפרוץ מלחמה (דבר ראשון)
בעסק לשטיפת רכבים בנצרת, נכנסו שני גברים וביקשו מבעל המקום להעביר להם את הכסף שהרוויח, אך הוא סירב. השניים תועדו במצלמות האבטחה, גונבים טלפון נייד, שכעבור שעות נמצא אצלם בחיפוש של המשטרה שלכדה אותם (חדשות בארץ)
על רקע המתקפות נגד חברי הכנסת החרדים מצד גורמים קיצוניים בחברה החרדית - בשל תמיכתם בקידום חוק הגיוס, יושב ראש ש"ס אריה דרעי סירב להצעת הכנסת לקבל אבטחה צמודה | כזכור, דרעי נתקל לאחרונה במספר מקרים של הפגנות קשות, כולל במהלך השבת, רק בגלל קידום חוק הגיוס (חרדים)
כתב אישום הוגש נגד אליה סליק, תושב הרצליה, בגין איומים על ראש העיר יריב פישר. סליק פגש את ראש העיר ברחוב ואמר לו "אני אדאג שתמות". הנאשם אותר ונעצר באמצעות מצלמות העירייה, שזיהו את הטרקטורון שלו. מדובר בנאשם בעל הרשעות קודמות שאינו מרוצה מתפקודו של ראש העיר.
מתאם השבויים והנעדרים גל הירש ומשפחתו סובלים מאיומי רצח והטרדות מצד מפגינים קיצוניים. בתו נשלחה לחו"ל, ורעייתו חוששת לחייהם | המשטרה: "משטרת ישראל מבצעת הערכות מצב למאוימים בהתאם לחוק ולנהלי המשטרה" (בארץ)