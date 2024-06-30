השר לביטחון לאומי תקף בחריפות את ראש הממשלה על רקע דיווחים על מגעים חשאיים לאיחוד סמוטריץ'-פייגלין • "להחרים אירועים בהשתתפותי ולהתבייש להצטלם איתי, אבל גם הקריאה לאחדות היא משחק ציני?!" | "קוראים לי איתמר בן גביר, לא בני גנץ" (פוליטי מדיני)
לאחר האיחוד בין החמאס והרשות הפלסטינית, החליטו בישראל על שורת צעדים נגד אבו מאזן ובהן בין היתר פעילות להשחרת שמו בעולם. בישיבת הקבינט המדיני-בטחוני שארכה שעות, הוחלט להפסיק את המשא ומתן המדיני וכן להטיל על הרשות הפלסטינית סנקציות כלכליות בעקבות מהלך האחדות בין הפלגים (מדיני)
ראש המשלה בנימין נתניהו ושר החוץ אביגדור ליברמן, הודיעו הערב (חמישי) על איחוד הליכוד וישראל ביתנו לכדי רשימה אחת לקראת הבחירות הקרובות ועוררו סערה במערכת הפוליטית. צפו במסיבת העיתונאים המאחדת והמחויכת, אולי מחויכת מדי, של הצמד החדש בפוליטיקה (תיעוד)