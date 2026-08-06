שיא חדש בנתב"ג: יותר מ־2.35 מיליון נוסעים ביולי | יוון בראש, לרנקה היעד המבוקש ביותר | במהלך חודש יולי 2026 עברו בנתב"ג 2,355,591 נוסעים בטיסות בין-לאומיות ופנים-ארציות -עלייה של 36% לעומת יולי אשתקד | כל המספרים (תעופה)
עבד א-רחים פקיר, יזם בן 42 ממוצא מרוקאי, מת בזמן ששני שוטרים הצמידו אותו בכוח לאספלט בשכונת פילסטרו בבולוניה, איטליה | סרטון ויראלי מראה את פקיר נאבק לנשום וזועק לעזרה לפני שאיבד את הכרתו | מאות מפגינים יצאו לרחובות וקראו סיסמאות נגד המשטרה תוך השוואת המקרה לרצח ג'ורג' פלויד | ממשלת מלוני מגינה על השוטרים בעוד מפלגות האופוזיציה והשמאל דורשות חקירה (חדשות)
ראש ממשלת איטליה ג'ורג'ה מלוני ספגה אתמול תבוסה כואבת ומביכה כאשר חברי הקואליציה הצביעו נגדה בחשאי | החוק אותו היא מקדמת היה אמור להגביר את סיכוייה לזכות בבחירות הקרובות - אולם לא זכתה לאמון חבריה (חדשות)
צמרת נאט"ו באנקרה הפכה לזירת קרב אישית בין המנהיגים, כשהמתח בין נשיא ארה"ב לראשת ממשלת איטליה שבר את כל שיאי הפרוטוקול | מאחורי החיוכים הרשמיים הסתתרה בקשה דרמטית אחת ששינתה את סדרי הישיבה וגרמה לעם שלם להחסיר פעימה (חדשות בעולם)
לפני 1001 שנים, בט' בתמוז ד'תרפ"ה, רעדה העיר אוריה שבדרום איטליה בעקבות פלישת הכוחות הפאטמיםשהביאה עמה חורבן קשה | ילד אחד, שבתי דונולו שמו, נלקח בשבי - ניצל והפך לאחד המשפיעים בהיסטוריה היהודית (היסטוריה)
טורקיה ואיטליה רושמות הישג עם ניסוי שליטה מלאה של טייס קרב על נחיל כטמ"מים אוטונומי. במקום להסתפק בהפעלה מהקרקע, המטוסים שולטים בלהקות תקיפה מהאוויר – יכולת שמשנה את כללי המערכה ומעמידה אתגר משמעותי לישראל (תקיפה והגנה)
הברית הטרנס-אטלנטית התנפצה לרסיסים של פסטה ועלבונות לאחר שהנשיא טראמפ ניסה לרמוס את כבודה הלאומי של איטליה | בזמן שרומא רותחת מזעם, ראש הממשלה מלוני הבהירה לעולם בנחרצות: "איטליה לעולם אינה מתחננת" (חדשות בעולם)
מזראטי A6GCS נדירה, אחת מ-52 יחידות בלבד, תעלה למכירה במונטריי אחרי קריירת מרוצים עשירה, נהיגה של נהג המרוצים האיטלקי לואיג'י מוסו, ניצחונות בקטגוריה והופעות באירועי האספנות היוקרתיים בעולם | ההערכה: תמכר בין 2.4 עד 2.9 מיליון דולר (רכב)
דרמה בשחקים: טיסת "אל על" מניו יורק לישראל נאלצה לבצע נחיתת חירום ברומא, לאחר שאישה הרה החלה ללדת במפתיע חמישה שבועות לפני הזמן. התינוקת נולדה בשלום בבית חולים איטלקי, וכך התגייסה הקהילה המקומית בהובלת שליחת חב"ד ברומא (יהודים בעולם)
בלב צוקי הגיר של קאפרי מסתתר עולם בו הים מקרין אור כחול-ניאון עז כל כך שהוא נראה כמעט מלאכותי | מהבריכה המלכותית והסודית של הקיסר טיבריוס ועד לאמונות טפלות על מפלצות ים ומכשפות, זה הסוד שמאחורי המערה המסתורית שלא מפסיקה להדהים את העולם (חדשות בעולם)