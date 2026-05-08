ביותר מ־50 מדינות, אלפי אנשים קושרים אייפון לראש, מצלמים את עצמם מקפלים כביסה, שוטפים כלים וחותכים ירקות - ומספקים לתאגידי רובוטיקה את חומר הגלם הקריטי: וידאו אנושי של עבודות הבית היומיומיות | עבור כ־15 דולר לשעה במדינות מתפתחות, הם מתעדים כל תנועה וכל מחווה - כדי לספק מידע לרובוטים של העתיד (טכנולוגיה)
המשטרה הצליחה לחדור לטלפון של הפצ"רית ומבצעת מאז חיפושים לפי מילות חיפוש, כך דווח הערב | לפי הדיווח, המשטרה לא מצאה ראיות תומכות למחיקות כלשהן, לאחר השערות שהטלפון "טופל" לפני שחזר בדרך מסתורית למי הים (חדשות)
ענקית הטכנולוגיה מקופרטינו מתכננת את אחת השנים המסקרנות והעמוסות בתולדותיה, עם שורת השקות חדשניות הכוללות אייפון מתקפל ראשון, שדרוגים משמעותיים למחשבי מק, דגמי אייפד חדשים, מהפכת סירי מבוססת בינה מלאכותית וכניסה נרחבת לתחום הבית החכם - וכל זאת על רקע לחצים רגולטוריים רחבי היקף וסביבה תחרותית סוערת (טכנולוגיה)
המשתמשים מדווחים על קושי בטעינת הצ'טים, ועל קריסה לאחר התחברות ל'ווטסאפ ווב' במחשב | מרבית הדיווחים - בישראל | בחברת 'אפל' עשו לאחרונה עדכון גירסה למערכת ההפעלה אולם טרם ברור האם יש קשר בין העדכון לתקלה (טכנולוגיה)
תיעוד מרגיז שמתחיל בחנות סלולר, שם הנאשם גונב טלפון בשווי 5,000 ש"ח, העובדת שגילתה את הגניבה, הצליחה לאתר את הנאשם, אך הוא במקום להחזיר את הגזילה, הוא בחר להכות את העובדת, היום הוגש נגדו כתב אישום (חדשות משטרה)