דובר איכילוב לשעבר אבי שושן חשף במהלך ראיון לערוץ 14 כי נשיא טורקיה ארדואן טופל לפני שנים על ידי רופא ישראלי | לדבריו, האירוע התרחש לפני 7 שנים בזמן מחלה קשה של הנשיא הטורקי ובשיתוף פעולה עם המוסד (חדשות)
משרד הבריאות עדכן כי התקבל דיווח מבית החולים איכילוב על מאבטח במקום שחלה בחצבת | המאבטח שהה בכניסה למחלקת ילודים א' בימים שבת וראשון האחרונים, ובדק את התינוקות והאימהות ביציאתם מהמחלקה | בית החולים ולשכת הבריאות של מחוז תל אביב יצרו קשר עם משפחות הילודים על מנת לתת להם טיפול מונע (בארץ)
נשיא בית המשפט העליון לשעבר אשר גרוניס פונה הערב לבית החולים איכילוב כשמצבו קשה | גרוניס, בן 81, עומד בראש הוועדה המייעצת למינויים לתפקידים בכירים | הוועדה תוכננה להתכנס ביום חמישי לדון במינויו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד (בארץ)
המפכ"ל דני לוי התייחס לראשונה להזעקת צוותים רפואיים לביתה של הפצ״רית היוצאת בבוקר, ואמר הערב כי "היא ניסתה לשים קץ לחייה, החיים שלה לא ורודים״ | במקביל, הפצ"רית צפויה להישאר באשפוז הלילה בבית החולים, לאחר שפונתה הבוקר בהכרה מעורפלת לבית החולים 'איכילוב' בתל אביב (משטרה)
אמו של שורד השבי המתאושש בבית החולים איכילוב, העניקה הערב הצהרה מיוחדת בה הודתה לאמריקאים ולחיילי צה"ל על חלקם בשחרור החטופים אך דילה בדבריה על ראש הממשלה | צביקה מור שבנו איתן חטוף בעזה מתח על דבריה ביקורת חריפה: "כפיות טובה, אין לך שום זכות לערער על זכותנו להילחם כאן על עתידנו" (בארץ)
שואלים ודורשים בהלכות הקמפיינים: הצצה מרתקת לעולם הישיבות | פשיטת המשטרה הצבאית על השכונה החרדית באשדוד והפגנות הרצ"פניקים בבני ברק | סוער בטבריה: הגר"ד קוק התמוטט לאחר חילול השבת ההמוני | מכין את הקרקע לפרישה? גולדקנופף עם "אני מאשים" נגד נתניהו | ראש הישיבה שוחרר לאחר 4 ימי אשפוז: בעולם התורה ממשיכים להתפלל (מעייריב)
החטופים גדי, אגם וארבל, צפויים לחזור הבוקר לישראל משבי החמאס, יחד איתם ישוחררו גם חמישה חטופים תאילנדים | ארבעה בתי חולים יקלטו את השבים ועוד שניים נוספים יישארו במוכנות גבוהה | תהליך השחרור צפוי להתבצע ממספר מקומות בתוך רצועת עזה (בארץ)
שעות לאחר הפיגוע בתל אביב בנחלת בנימין, בו נפצעו ארבעה בני אדם מתברר כי אחד הפצועים בפיגוע שנפגע במהלך פעולת נטרול המחבל הוא קצין השריון, סרן א', שנפצע במהלך המלחמה בעזה ואיבד את ידו | אמש, הוא פעל בגבורה לנטרול המחבל בזירת הפיגוע (צבא)