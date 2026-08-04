איראן שיגרה שישה טילים בליסטיים לעבר העיר עקבה שבירדן הסמוכה לאילת | פיצוצים עזים נשמעו באילת | צבא ירדן דיווח כי ארבעה טילים יורטו בהצלחה ושניים נפלו בשטחים לא מיושבים במערכת הביטחון מזהירים: "ייתכנו זליגות לשטח הארץ" (צבא)
דובר צה"ל מעדכן כי זוהו שיגורים משטח איראן לעבר העיר עקבה שבירדן, הסמוכה לאילת ולדרום הערבה. בעקבות המטחים במערכת הביטחון מזהירים מפני זליגות אפשריות של רקטות או שברי יירוט לשטח מדינת ישראל | בצבא מדגישים כי לעת עתה אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף, אך קוראים לתושבי הדרום לגלות ערנות מוגברת ולהיכנס למרחבים המוגנים בהישמע אזעקה (ארץ)
דרמה ביטחונית סמוך לגבול הדרומי: הרשויות בירדן פינו בדחיפות את נמל התעופה הבינלאומי ואת הנמל הימי בעיר עקבה, הצמודה לאילת, בעקבות "איום קונקרטי ואמין" | שגרירות ארצות הברית בירדן פרסמה אזהרה חריגה ודחופה לאזרחיה, בה קראה להם להימנע באופן מוחלט מהגעה לאזור עקבה ולבסיסים הצבאיים במדינה, זאת ברקע חשש כבד מהסלמה אזורית נרחבת (ביטחון)
ארגון הטרור החות'י מפרסם סרטון מאיים חדש לעבר ישראל | בסרטון תועדו אימוני המחבלים מכוחות קרקעיים ומערך מנהרות רחב • ברקע נשמע נאום מנהיג החות'ים נגד המצור האמריקאי-סעודי | הסרטון נפתח בפסוק קוראני הקורא למערכה | הסרטו מגיע על רקע אזהרת ראש השב"כ מפלישה וטבח באילת (צבא)
לקראת עונת הקיץ: בתי המלון באילת יטמיעו אפליקציה המאפשרת למשגיח שליטה מרחוק על מקור האש במטבחים. הפתרון הטכנולוגי יאפשר להכריע את בעיית בישולי עכו"ם גם לשיטות המחמירות ביותר, בצעד שזכה לברכת הרה"ר לישראל, הגאון רבי קלמן מאיר בר" (חרדים)
בעקבות חשיפת "הארץ" על אזהרותיו המצמררות של ראש השב"כ דוד זיני כי "ה-7 באוקטובר הבא יהיה באילת", בעיריית אילת מגיבים בדרמטיות ומנסים להרגיע את הרוחות. ראש העירייה, אלי לנקרי, בירך על הבהרת השב"כ לפיה אין מידע קונקרטי, אך שיגר מסר תקיף לממשלה: "אסור להסתפק במענה ביטחוני, אילת היא עיר אסטרטגית והחוסן שלה חייב להיבנות מראש" (בארץ)
ירון אברהם נולד למשפחה מוסלמית בלוד, נשלח בילדותו למסגדים בעזה ובחברון, ראה מקרוב אלימות שאי אפשר לדמיין, חי כהומלס ברחובות אילת, התגייס לצה"ל, ובסופו של מסע בלתי נתפס מצא את עצמו יושב בבית מדרש, מתגייר ומגדל ילדים יהודים. בשיחה מטלטלת עם אלי גוטהלף הוא חוזר אל הלילה שבו אחותו נרצחה, אל השנים במסגדים בעזה, ואל הרגע שבו יהודי זר אחד שינה את מסלול חייו. צפו (כיכר FM)