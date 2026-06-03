היום בתוכנית: שילה פריד ונתנאל אייזק שעונים, האם אנחנו בעיצומה של מלחמת אזרחים? מיהם האשמים האמיתיים במשבר הגיוס |ראיון עם הרב שפתח את האוקספורד של עולם הישיבות תחת הפצצות באוקראינה | וגם: תיעוד בלעדי ראשון מסוגו מתוך אימון יחידה חרדית מיוחדת תחת אש (דבר ראשון)
נוסעת בטיסת נוסעים בין צרפת לאי קורסיקה הסמוך תיארה את האימה שאחזה בה בזמן שאחד ממנועי המטוס כשל | לאחר פיצוץ עז, החל המטוס לאבד חצי מגובהו תוך עשר דקות | המטוס נחת לבסוף ללא פגע, אך הנוסעים יזכרו זאת לכל ימיהם (חדשות)
כתב אישום חמור הוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד מטפלת בת 59 מנתניה, שנאשמת בהתעללות ב־15 תינוקות ופעוטות במעון יוקרתי בעיר | הפרקליטות מייחסת לה עשרות מקרים של התעללות ותקיפה, ומגדירה את המעשים "אלימות שיטתית ואכזרית כלפי חסרי ישע" (בארץ)
טיסת קונדור מקורפו לדיסלדורף ביצעה במוצאי שבת נחיתת חירום בברינדיזי שבאיטליה לאחר תגובה חריגה במנוע, שגרמה ללהבות נראות לעין | למרות החרדה הקשה, המטוס, ועליו 273 נוסעים ושמונה אנשי צוות, נחת בשלום ללא נפגעים | החברה מסרה כי דאגה ללינת הנוסעים ושלחה למחרת מטוס חלופי שהשלים את המסלול לגרמניה (בעולם)
מה שהחל כניסיון פשוט לתקן חיבור כבלים שנותק בסערה, הפך לגילוי מטריד של מושבת נחשים גדולה מתחת לבית פרטי בטקסס | המומחים שהוזעקו למקום הופתעו לגלות עשרות נחשי צפע ארסיים | "זו תופעה נפוצה באזור עם בוא האביב", מסבירים בחברת ההדברה (מעניין)
ישנם שלוש סוגי ידיעות לא נכונות, ובכל-זאת אנשים מפיצים שקרים • מה ההסבר הפסיכולוגי מאחורי עיוות המציאות? ומיהם האנשים שחושבים שהם מועילים אך גורמים נזק • וגם, התמודדות הנכונה ואיך תזהו 'פייק ניוז' (מעניין)
בשבועיים האחרונים, רוכב אופנוע מסתורי הטיל אימה על נשות בני ברק, אמש, הוא שדד אישה שזעקה לעזרה ובתוך פחות מחצי דקה עשרות מתנדבים סרקו את האזור ותפסו אותו • המשטרה דרשה ונענתה, המעצר הוארך ב-5 ימים | צפו בתיעוד (חרדים)
פיצוץ החריד הבוקר היום את מבנה בית-חב"ד "שמחה מוניקה" במדינה ● לפחות 100 בני-אדם המתגוררים בשכנות למתחם פונו מבתיהם, וחבלנים סורקים את האזור מחשש שחומר נפץ נוסף הוטמן שם ● המטען התפוצץ בחניה, מול מבנה בית-חב"ד ● (אקטואליה, בתפוצות, ארה"ב)