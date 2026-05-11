דובר צה"ל קבע היום כי התרחשו כשלים משמעותיים באימון קרב המגע שהביא למותו של לוחם יחידה 504 יוסף חיים צבי סרלין זכרו לברכה | בעקבות כך הודיע צה"ל על הדחה של שלושה קצינים, הערה פיקודית למפקד היחידה ועיכוב בקידום של קצין בכיר נוסף | כל הפרטים (חדשות)
ממשלת סין מגבירה מאמצים במרוץ מול ארצות הברית לפיתוח רובוטים הומנואידים מתקדמים כאשר במסגרת אסטרטגיה חדשה, מוקמים ברחבי המדינה מרכזי הכשרה עצומי ממדים בהם מתבצעת הכשרת הרובוטים בתרחישים מגוונים | המרכז הגדול ביותר בבייג'ינג משתרע על שטח של מעל ל-10,000 מ"ר, ומיועד להפקת מיליוני נקודות דאטה בכל שנה. המטרה: לייצר דאטה איכותי ומקיף, להאיץ את פיתוח הרובוטים ולהוזיל את עלויותיהם (טכנולוגיה)
התחממות גלובלית: אמיתי או עוד המצאה פרוגרסיבית? | מי אמר שלגור בעיר מעורבת מחזק את הדת? | למה לא קיימת תופעת אנוסים במגזר הדתילוני? | מה עושים בחופש? | סרטון מרהיב על הפזיולוגיה שתעזור לכם לרדת במשקל | וגם משהו לנשמה (דבר השבוע)
גם בלי חדר כושר, בלי מאמן אישי ובלי ציוד מיוחד: המדריך המלא להכנסת פעילות גופנית לשגרה העמוסה שלכם - עם טיפים מעשיים, רעיונות יצירתיים והמלצות מבוססות שיעזרו לכם להישאר בכושר, לשמור על הבריאות ולהרגיש טוב יותר, גם כשאין זמן לאימונים (בריאות)
פרק 4 ביומנו של הטוראי החרדי והפעם עם יונתן הירש ומטווח חם • ההבטחות של מנהלת החרדים לעומת המציאות בשטח • הפרמדיק שחיסל מחבל והתלונה שגררה עונש • וגם, שיעור על צבעי הכומתות, הסמלים והדרגות - ומה קרה שנשלחנו לנקות את הרידג'קטים (חרדים, צבא)
סיפורים מקוממים על כסף, פרסום וקשרי הון שלטון • מה חושבים התלמידים בישיבת מיר על העלאת הקצבאות? • מה מסתירות מודעות הפרסום ברחובות בני ברק? • הטעויות של בעלי המשכנתאות • האם צפוי מחסור בסופגניות? • שבועיים אחרי - האם משה מנס הצליח לרדת במשקל? • התוכנית המלאה (כלכלה)