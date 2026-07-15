האם אימון כושר באמת יהפוך אתכם לרזים? |מדוע אברכים במודיעין עילית התאמנו במשך שנים ב"חדרי כושר סודיים" בחצרות מוסתרות? | איך הרמת משקולות בגיל 30 מונעת פציעות קטלניות בגיל 70? | המכשיר היקר שיהודי כמעט קנה בחנות, רגע לפני ששיחת טלפון דרמטית מהרופא | ולמה תרבות יוון זה לשבת על הספה ולאכול פופקורן? (תהיה בריא)
סרטון ויראלי חושף את שיטות האימון הקיצוניות של משמר החופים בדרום קוריאה, המדמות סערה בלב ים בתוך בריכה סגורה | האם דווקא שחיית חזה, שנתפסת לעיתים כאיטית, היא הנשק הסודי של המחלצים בלב הגלים הסוערים? (חדשות בעולם)
שורה של מחקרים חדשים מציפים מחדש את הוויכוח סביב אימוני כושר בעצימות גבוהה – ומראים כי בעוד פעילות גופנית נמרצת ידועה כמפחיתה סיכון למחלות לב, היא עשויה גם לחשוף בעיות סמויה בלב שעלולות להיות מסוכנות למי שאינו מודע לקיומן | מומחים מזהירים כי יש מקום להרחיב את הבדיקות המקדימות לפני שמתחילים באימונים מאומצים (בריאות)
מחקר מקיף ופורץ דרך מנפץ את המיתוסים הישנים על בניית שריר: מתברר שגם אימונים קלים יותר, פחות זמן בחדר הכושר ואפילו סטים בודדים יכולים להוביל לתוצאות מרשימות | כל הדרכים המדעיות להפוך לחזקים יותר מבלי לשעבד את סדר היום (בריאות)
לאחר מאבק ציבורי ארוך ומחאה נרחבת של תושבים וארגוני סביבה, צה"ל הודיע רשמית על ביטול התוכנית להקמת מתחם אימונים במעיין עין פית שברמת הגולן | ההחלטה התקבלה בעקבות הפקת לקחים מהלחימה בעזה ושיקולים סביבתיים (צבא)
16 חיילים פונו היום לבית החולים סורוקה מעזה כשהם סובלים מהתייבשויות ומכות חום בדרגות חומרה שונות | בעקבות כך הרמטכ"ל בהוראה חריגה על עוצר אימונים בכלל יחידות צה"ל עד ליום שלישי הקרוב, עקב "תנאי מזג האוויר החריגים הצפויים בימים אלו" (צבא)
וואו, וואו, וואו: מאוחדת מזנקת קדימה בשירות למגזר החרדי עם השקת אפליקציית "WOW" הייעודית שהושקה לאחר השקעה גדולה והתאמה מלאה לדרישות ההלכה | מר יוסי זיגמון מנהל שיווק ודיגיטל במאוחדת: "ממשיכים להתקדם עם הפנים למגזר - והשקת אפליקציית "WOW", היא בשורה משמעותית עבור לקוחותינו" (בריאות)
במערכת הביטחון מעריכים שבטהרן מנצלים את ימי המלחמה ותשומת הלב הבינלאומית לחזית הדרומית והצפונית בישראל כדי להתחמש בנשק גרעיני - בחיל האוויר נערכים לתת מענה ישיר לאיומים ומתאמנים באמצעות גיחות מבצעיות ותרגילי תקיפות הרחק מגבולות המדינה (צבא וביטחון)
הצלם דוד כהן תיעד שני אימונים בגבול הצפון, הראשון של צלפים שהתאמנו בירי סמוך לגבול עם לבנון והשני תרגיל לש"ב (לוחמה בשטח ידידותי) של חיילי מילואים מיחידת דבורה, שמטרתה לתת מענה לאירועי טרור בגבול הצפון, כמו כיבוש יישובים | צפו (חדשות)
לפי דיווח של "וול סטריט ג'ורנל" כ-500 אנשי חמאס והג'יהאד האיסלאמי התאמנו במשך שבועות ארוכים באיראן בפיקוחו של מפקד כוח קודס איסמעיל קאאני. דובר צה"ל אמר היום: "איראן מסייעת גם עכשיו לחמאס במודיעין" (חדשות צבא וביטחון)