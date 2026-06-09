עו"ד דרור לגאלי נולד קטוע שתי רגליים, עם שתי אצבעות בכל יד, וננטש בבית החולים מיד לאחר לידתו, ולמרות זאת הוא סיים תואר במשפטים ותואר שני, הפך לעורך דין, פעל כיועץ בממשלה ובכנסת וכעת מתמודד בפריימריז של הצעירים בליכוד בדרך לחלום הגדול - הכנסת | בריאיון חשוף וראשון מסוגו בפודקאסט 'כיכר FM' בהגשת אלי גוטהלף הוא מדבר באומץ על הנטישה, האימוץ, המבטים ברחוב, הקושי למצוא התמחות, וההחלטה להפוך את "המגבלה" בעיני האחרים - למנוע שמניע אותו קדימה • צפו בריאיון (כיכר FM)
לקראת חג השבועות וקריאת מגילת רות, משה מנס בשיחה מרתקת עם מתניה הרשברג מ"מכון סאמיט" על עשרות הילדים שמחכים לבית חם, ההבדל התהומי בין אומנה לאימוץ, והסיבה שדווקא משפחות "נורמטיביות" הן המתאימות ביותר למשימה: "אנחנו לא מחפשים מלאכים"
"ותהי לו לאומנת": הלב הפתוח של המגזר החרדי | שלוש שעות בדרך הביתה: כישלון התחב"צ | הנתון המבהיל: כחמישית מהנוער דיווחו על "קשר אישי" עם בינה מלאכותית, האם גם לחרדים יש את הבעיה הזו? | מי משלם 16 שקלים על עוגייה אחת? | המתכון המושלם לפיצה איטלקית נדירה |
לפי נתוני משרד הרווחה והביטחון החברתי, במהלך השנה החולפת שהו 4,426 ילדים במסגרות אומנה – מתוכם 700 ילדים עם מוגבלויות. הרוב המוחלט, כ-3,000 ילדים, גדלו אצל קרובי משפחה. 1,307 במסגרות אומנת מאגר ו-118 באומנות חירום | הרב יוסף דובדבני בריאיון מרתק על ההתאמה ותהליך האומנה, הרווחים והאתגרים (חרדים)
לומדי הדף היומי
במסכת סנהדרין דף י"ט עסקו בדברי הגמרא "כל
המגדל יתום בתוך ביתו וכו’ כאילו ילדו |
האם המאמץ ילד יחשב
כבנו ממש?
ומה הדין שאדם שנוצר
על ידי ספר יצירה?
| וגם העצה הנודעת של
מרן הסטייפלר זצ"ל לחושכי בנים (יהדות,
הדף-היומי)
הילדות במשפחות אמנה, השאלות במיטה, החיוכים הכובשים המדומים והטוויסט בעלילה | המורה והיועץ אברהם רוזנפלד מגולל את סיפור חייו המפעים ממשפחת אומנה לשדה החינוך | פרק ראשון בסדרה המעצימה 'מסיכון לסיכוי' (מגזין כיכר)
כי לא ידח ממנו נידח. ליל סדר בתנאים בלתי מובנים מאליהם נחוג השנה בלב כפר ערבי. התנאים להיווצרותו החלו לפני לא פחות מ-17 שנה: "הסיפור התברר כמורכב וקשה מבחינות רבות אבל הורגלנו כבר שלא לומר נואש משום מקרה" (חרדים, שיווקי)
ככלל, לא ניתן להגיש פסק דין כראייה בהליך משפטי אחר, למעט החריגים הקבועים בחוק, לאחרונה דן בית המשפט העליון בשאלה: האם המסגרת הכרזות על קטינים נזקקים, ניתן להגיש פסק דין בימ"ש לנוער כראייה בהליך נוסף שעוסק באותו הורה ובילדים אחרים שלו? (משפט)
בית המשפט למשפחה קבע בסוף השנה שעברה כי בתה בת הארבע של האם תאומץ על ידי המשפחה האומנת. בערעור שהגישה, טענה האם כי חל שיפור ניכר במצבה הנפשי והיא כשירה כיום לגדל את בתה. שופטות בית המשפט המחוזי התרשמו אחרת ואישרו את האימוץ (משפט)