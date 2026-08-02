שמי מערב ג'אווה שבאינדונזיה הפכו לאחרונה לקנבס צבעוני ומרהיב ביופיו, שעורר התרגשות עצומה בקרב התושבים | תופעה אופטית נדירה הידועה כ"ענני קשת" כבשה את הרשתות החברתיות והותירה אלפי צופים נדהמים אל מול מראה שמיימי בלתי נתפס (חדשות בעולם)
אסון רכבות באינדונזיה הביא למות של הרוגים ועשרות פצועים בהתנגשות קטלנית | בזמן שכוחות חילוץ נאבקים להגיע ללכודים בהריסות, הנשיא פראבובו הורה על חקירה דחופה בעקבות התאונה הקשה, שהחלה מהתנגשות במונית והפכה את קרון הנשים למלכודת מוות עקב כשלי תחזוקה (חדשות בעולם)
מטוס של חברת Smart Air ביצע נחיתת חירום בתוך המים בסמוך לשדה התעופה באינדונזיה | 13 נוסעים היו במטוס בזמן ההתרסקות | ראש שירותי החילוץ אמר כי לאחר שגוף המטוס חולץ יחד עם 13 הנפגעים, הם פונו מיד לבית החולים האזורי נאבירה לקבלת טיפול רפואי | צפו בתיעוד (תעופה)
מחקר רחב של אוניברסיטת בון מגלה כי עליות חדות במחירי המזון גורמות ל בילדים - הן בעיכוב גדילה פיזית והן בסיכון מוגבר להשמנה בבגרות | התופעה מחריפה בעיקר בקרב משפחות עירוניות ובקרב אימהות בעלות השכלה נמוכה, וממחישה כיצד משברים כלכליים הופכים למשברי בריאות ארוכי טווח (בריאות)
מחקר חדש מגלה כי התאוששות הדגה בשוניות האלמוגים יכולה להגדיל את תפוקת המזון ב־50% - בעיקר במדינות שנאבקות ברעב ותת־תזונה | החוקרים קוראים לשילוב בין שיקום אקולוגי לניהול דייג אחראי, שעשויים להפוך את שוניות האלמוגים למשאב תזונתי עולמי (כלכלה)
הווטו של טראמפ וההבטחות למדינות המפרץ: הקואליציה המוסלמית שאחרי המלחמה והבחירה הגורלית של ירושלים בין שינוי מדיני לבין ויתור על חלון הזדמנויות כלכלי | ומעל הכל האם הדיפלומטיה והחיבורים בעולם הערבי שוחקים את כוח המיקוח הישראלי? (מגזין)