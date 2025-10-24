ענקיות הטכנולוגיה מובילות מהלך קיצוצים היסטורי - מגמה עולמית של מעבר לאוטומציה ובינה מלאכותית גורמת מדיניות רחבה של ארגון מחדש ולהעלמות של עשרות אלפי משרות | אינטל מתכננת פיטורים של עד 24% מהעובדים, מיקרוסופט מקצצת אלפי משרות, ובחברות הענק ההודיות נרשמים שיאי עזיבה | מטא, אמזון וגוגל פועלות להקטנת מצבת העובדים במקביל להרחבת תחומי הבינה המלאכותית (כלכלה)
ענקית השבבים העולמית "אינטל" צפויה להודיע השבוע על תוכנית לקיצוץ של יותר מ-20% מכוח האדם שלה, כך לפי דיווח הבוקר | המהלך מהווה חלק ממאמץ לפשט את מבנה הניהול ולבנות מחדש תרבות סביב תפקידי הנדסה | זהו הארגון מחדש המשמעותי הראשון תחת המנכ"ל החדש ליפ-בו טאן, שנכנס לתפקידו בחודש שעבר (כלכלה)
אינטל משיקה את סדרת מעבדי Intel Core Ultra 200S עם ארכיטקטורה חדשנית וביצועים משופרים - תומר קנריק, סגן נשיא בקבוצת המחשוב באינטל: "ליבת ה-Lion Cove, שהיא הליבה החזקה, פותחה כאן בישראל. זו גאווה ישראלית אמיתית" (טכנולוגיה)
אושרה בקשת חברת הענק מארה"ב להקמת מפעל חדש בישראל בהשקעת עתק של כ-25 מיליארד דולר
המנהלים הכלליים של משרד האוצר, הכלכלה והתעשייה ורשות המסים ומנהלת רשות ההשקעות אישרו את הבקשה | כל הפרטים והתגובות (חדשות בארץ)
ענקית השבבים אינטל השיקה אמש שבב עיבוד חדש אשר פותח בישראל, ויפתח את הדרך לתוכנית של אינטל למחשב נייח ללא צורך בכבלים. בנוסף הציגה אינטל בשיתוף עם ענקית המחשבים 'דל' את הטאבלט הדק ביותר בעובי 6 מ"מ בלבד, שכמובן עושה שימוש בשבבי אינטל. אך אותנו כבש כיסא הגלגלים החכם הראשון שהציגה אינטל