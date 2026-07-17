סערה ברשת בעקבות תיעוד שהעלתה עיתונאית חדשות 12, בו נראים נערים אוספים תרומות ל'הכנסת כלה' כשהם נחקרים בטון מלגלג על גיוס לצה"ל. לאחר ביקורת חריפה על פרסום פניו של קטין ללא טשטוש וטריקת דלת בוטה – הסרטון נמחק מהרשת |טויזר מסרה: "ניהלנו שיחה נעימה עם שני בני 18 שדפקו לנו על הדלת ושאלנו אותם למה הם לא מתגייסים". (בארץ)
סרטונים קצרים ולא מוסברים ותמונות מפוקסלות נוספות שפורסמו לאחר מכן בחשבון הרשמי של הבית הלבן ב-X ובאינסטגרם, הציתו גל ספקולציות ברשת. בבית הלבן לא סיפקו הסבר, והגולשים תהו אם מדובר בטיזר מכוון, בתקלה או במסר מוצפן (חדשות)
"בא לי לטבוח בו...": פרסם ברשת החברתית סרטון בו איומים כלפי ראש ממשלת ישראל, ונעצר בעקבותיו על ידי שוטרי מחוז ירושלים לחקירה, לפני זמן קצר הגישה יחידת התביעות המשטרתית כתב אישום נגדו בבית המשפט (חדשות)
לראשונה בעולם ובאופן חסר תקדים בעידן הרשתיות החברתיות, אושר היום (חמישי) באוסטרליה החוק האוסר על קטינים מתחת גיל 16 להשתמש ברשתות החברתיות, ואפילו לא באישור ההורים | על פי החוק, העניין ייאכף על ידי חברות הטכנולוגיה בעצמן, שייקנסו במיליוני דולרים אם ייכשלו באכיפת המגבלה (בעולם)
תוך שנתיים שיניתי בעצמי המון דברים: זה היה הלבוש עם הסטייל המעודכן ביותר, מה שגרם לאורך החצאיות והשמלות שלי להתקצר בכל קניה, וסגנון הלבוש הפחות שקט שחרג מהמקובל, ומי היה מאמין: להיות פחות אמא למיכלי שלי. כי מה שעניין אותי תמיד, זה להיות רמה אחת יותר ממה שאני (משפחה)
האפליקציה שנקראת threads - ת'רדס בעברית, הושקה היום באופן רשמי וניתן להורידה מחנות האפליקציות | היישומון החדש של 'מטא' הושק בישראל ובעוד מדינות בעולם אך לא במדינות האיחוד האירופי, בגלל בעיות של פרטיות | בדומה לטוויטר יש גם וי כחול' | כל הפרטים על המתחרה החדשה של טוויטר (דיגיטל)