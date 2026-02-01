ישראלית נעצרה בשבוע האחרון באיסטנבול, לאחר שלפי דיווחים מקומיים העליבה את הדגל הטורקי ואת הנשיא ארדואן | היא עדיין מוחזקת במעצר | ממשרד החוץ נמסר: המקרה מוכר ומטופל על ידי המחלקה לישראלים בחו״ל במשרד החוץ (בעולם)
קבוצת יהודים, שהייתה בדרכה להדליק נרות חנוכה בבית הכנסת "נווה שלום" באיסטנבול, הותקפה על-ידי תומכי פלסטין | התוקפים קראו לעברם: "איננו רוצים ציונים בטורקיה. צריך לעצור את מהללי רצח העם ושותפיהם" | תיעוד התקרית (בעולם)
הנוסעים בטיסה השגרתית מטורקיה לרוסיה חוו רגעי אימה מצמיתים לאחר שברק פגע פעמיים במטוס בעת ההמראה | הנוסעים תיארו רגעי אימה וסיפרו על החוויה הדרמטית | חלק מהנוסעים שלחו הודעות פרידה ליקיריהם | לבסוף, המטוס חזר לשדה התעופה באיסטנבול ונחת בשלום (תעופה)
האנטישמיות הגואה בעולם ממשיכה לגבות מחירים מהיהודים |תקרית אנטישמית אשר תועדה בשדה התעופה באיסטנבול, טורקיה, הופצה בסוף השבוע ברשתות החברתיות, ובה נראים יהודים חרדים שהתפללו - מותקפים על ידי מוסלמים (בעולם)
אקרם אימאמואגלו, הנחשב תקוות האופוזיציה בטורקיה לקראת הבחירות הצפויות להיות ב 2028, הורשע בהעלבת עובד ציבור ובאיומים | גזר הדין – 20 חודשי מאסר – עלול לחסום את דרכו הפוליטית ולערער את מאזן הכוחות בטורקיה לטובת ארדואן שחושש מהיריב הכריזמטי (בעולם)
הבעל שם טוב הקדוש בדרכו לארץ הקדוש עצר באיסטנבול לחג פסח ושם חולל נפלאות גדולות, וכשיצא משם התחוללה סערה בים שעמדה להטביעם ולאחר שניצלו והגיעו לאי אחד, שם התנפלו עליהם רוצחים וקשרום וכשחידדו את הסכינים לשוחטם התרחש נס | צפו בסיפור המלא מהרב יצחק ישי בנון על מסע הבעל שם טוב לארץ הקודש לפי כל הנוסחאות: תולדות יעקב יוסף, רוז׳ין, ברסלב וילעדניק (חסידים)
הרוחות בטורקיה סוערות בעקבות מעצרו של מתנגד המשטר הנוכחי, רה"ע איסטנבול, אימאמאולו, הנחשב ליריבו הראשי של הנשיא רג'פ טאיפ ארדואן | מאות אלפים יצאו לרחובות הבירה להפגין נגד המהלך, בעוד הנשיא מנסה לחזק את שלטונו לפני הבחירות (בעולם)
שעתיים לפני רעידת האדמה בטורקיה, שבה נהרגו מאות בני אדם ואלפים נפצעו - בקהילה היהודית באיסטנבול ערכו סדר ט"ו בשבט עם הרב יצחק חליבה רבה הראשי של טורקיה, הרב שלמה זביחי רב קהילת 'תפארת רפאל' והפייטן העולמי יחיאל נהרי שהופקד על החלק המוזיקלי • צפו בתיעוד (חרדים)