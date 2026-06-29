המוסלמים השיעים ציינו לאחרונה ברחבי העולם את יום העשורא, יום אבל באמונה השיעית בו מתאספים גברים ברחובות ומכים את עצמם על מותו של אחד מנביאיהם | רחובות אירופה התמלאו בשבוע שעבר בגברים לבושים שחורים מכים את עצמם, תמונות של חמינאי נופפו במרכז ברלין | לראות ולא להאמין (בעולם)
ירון אברהם נולד למשפחה מוסלמית בלוד, נשלח בילדותו למסגדים בעזה ובחברון, ראה מקרוב אלימות שאי אפשר לדמיין, חי כהומלס ברחובות אילת, התגייס לצה"ל, ובסופו של מסע בלתי נתפס מצא את עצמו יושב בבית מדרש, מתגייר ומגדל ילדים יהודים. בשיחה מטלטלת עם אלי גוטהלף הוא חוזר אל הלילה שבו אחותו נרצחה, אל השנים במסגדים בעזה, ואל הרגע שבו יהודי זר אחד שינה את מסלול חייו. צפו (כיכר FM)
רחובות מרכז לונדון נצבעו בדגלי אנגליה כאשר עשרות אלפי מפגינים צעדו בעצרת "אחדו את הממלכה" בראשות טומי רובינסון | המוחים קראו להגנה על הזהות הבריטית ולעצירת ההגירה ההמונית, במה שהוגדר כאחד ממבצעי הסדר הציבורי הגדולים בשנים האחרונות (חדשות בעולם)
סיפורו של התלאי הצהוב שלבשו היהודים באירופה מתחיל הרבה לפני ימי השואה, הוא מוצג לראשונה במדינות האסלאם בצורות שונות ובהמשך מקבל משנה תוקף רווי שנאה במדינות אירופה הנוצרית - כשהנימוק להשפלה זו נשען על יסודות תאולוגים המנסים להסתיר שנאת אדם טהורה ללא הצלחה | מתי הוא התחיל? למה דווקא צהוב? כיצד התמודדות איתו היהודים בכל התקופות? | ואלה תולדות אות הקלון היהודי (פסיכולוגיה)
מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, עלי לאריג’אני, פנה במסר לעולם המוסלמי ברקע המלחמה מול ישראל וארה"ב | “למעט מקרים נדירים ובמסגרת עמדות פוליטיות בלבד, אף מדינה אסלאמית לא עמדה לצד העם האיראני”, התלונן לאריג'אני (בעולם)
בזמן שהעולם כולו בוער במלחמות דת, הרב הראשי הגר"ק בר עלה לדוכן בנצרת והטיל פצצה של אחדות • "בני אב אחד אנחנו - היהדות אינה אויבת של האיסלאם" • מנכ"ל משרד הפנים: "נמשיך לקדם שיתופי פעולה" • סיכום הפסגה הדרמטית (יהדות, אקטואלי)
איסלאמיסטים מלונדון מבקשים להשתלט על מבנה בית כנסת בן מאה שנים שעומד למכירה פומבית | בסרטון שפרסם אדם בלבוש סלאפי, הוא נראה מבקש להתרים את המוסלמים המקומיים כדי להפוך את המקום למסגד ומרכז איסלאמי, רח"ל (חדשות)
הכירו את האייתוללה חוסיין וחיד ח'וראסאני, מגדולי חכמי השיעה בקום: מנהיג דתי שמרני ועוין פילוסופיה ומיסטיקה, המתנגד להפיכת חכמי הדת לשליטים פוליטיים, מבקר את חמינאי, מטפח פולחן עממי סביב פאטמה והאימאמים - ומגלם אלטרנטיבה דתית־מסורתית, עקשנית ושקטה, לסמכות המהפכנית של משטר האייתוללות (בעולם)
נאביד אכרם, המחבל הצעיר שביצע ביום ראשון טבח המוני של יהודים בסידני בזמן אירוע חנוכה, עבר תהליך של רדיקליזציה לפני ביצוע המעשים הנוראים | לפי הדיווח ב'רויטרס', נאביד היה חלק מתנועה אסלאמית שמטרתה הייתה להפיץ את האסלם, ולאחר מכן עבר הכשרה בלימודי ערבית וקוראן | חברו שהכירו מגיל צעיר לפני תהליך ההקצנה, אמר שהוא בהלם מהאירוע (חדשות, בעולם)
"אללה אכבר, מוות לאמריקה, מוות לישראל, קללה על היהודים, ניצחון לאסלאם" - זאת סיסמתם הרשמית של החות'ים בתימן | ובכל זאת, המערב ממשיך להזרים מיליונים ל"סיוע הומניטרי", כספים שבמקום להגיע לאזרחים הרעבים של תימן, משמנים את מכונת המלחמה של ארגון הטרור התימני | הצצה לחיים בצל ארגון הטרור החות'י (מגזין כיכר)
ליד קבר הנביא סבלאן הקדוש לדרוזים, בכפר חורפיש שבגליל המערבי, מורה הדרך הדרוזי חסן עאמיר הציג טענה מרתקת: הדרוזים הם צאצאי עשרת השבטים שהוגלו על ידי תגלת-פלאסר השלישי האשורי בשנת 722 לפנה"ס; האמנם?! (היסטוריה)
משחקי כוח ומיליארדים: מה באמת קורה במזרח התיכון | המומחה למזרח התיכון דוקטור אדי כהן בראיון מרתק ומקיף | המהלך שמחליש את איראן ומשנה את המזרח התיכון | בן סלמן מול קטר: הקרב על השליטה | וגם איפה ישראל? התמונה המפתיעה מאחורי הפסגה הסעודית (דבר ראשון)
סלוואן מומיקה, האיש ששמו זכה לפרסום בעקבות שריפת הקוראן בשבדיה מטעמים של "חופש הביטוי", פרסם פוסט תמיכה בישראל בצירוף סרטון בו הוא נראה מנשק את דגל הלאום | "אתמוך בישראל עד נשימתי האחרונה", כתב האיש (חדשות, בעולם)
"אל תקשיבו לקיצוניים שמנסים להסית ולפגוע בנו. כן, נפעל ביד קשה מול מי שינסו לעורר פרובוקציות. נסכל כל פיגוע טרור. לא נאפשר לחמאס לחלל את בתי התפילה", קרא היום השר גנץ לאזרחים המוסלמים בישראל • צפו (חדשות בארץ)