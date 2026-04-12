דרמה בקוטב הצפוני: שוודיה ודנמרק הזניקו מטוסי קרב וחמקנים בצל הצהרות טראמפ על סיפוח גרינלנד. מדובר במפגן עוצמה חסר תקדים שנועד לבלום כל ניסיון לשינוי הסטטוס קוו באזור | תגובה צבאית חסרת תקדים להצהרות טראמפ | צפו בתיעוד (בעולם)
מדד השלום העולמי פרסם את רשימת המדינות הבטוחות בעולם - ואלו שפחות | באופן לא מפתיע, אחרי מלחמה בשבע חזיתות, ישראל ניצבת במקום לא מחמיא במיוחד, ובכל זאת שוברת שיא אחד שאף מדינה אחרת לא "זכתה" לו | מדד האושר שהתפרסם במרץ שעבר, מעלה תמונת מצב מעניינת בנוגע למדינה היהודית הקטנה, והאם אושר קשור בהכרח למצב ביטחוני? | באיזו מדינה תוכלו להשאיר תינוק ללא השגחה - ומה גורם לאירים להרגיש טוב כל כך? (מגזין כיכר)
בפעם הראשונה בהיסטוריה, איסלנד הכריזה רשמית על קריסת זרם האוקיינוס האטלנטי (AMOC) כאיום ביטחוני לאומי ואיום קיומי, צעד המעיד על עומק הדאגה ביחס לשינויים האקלימיים הקיצוניים | הממשלה בוחנת צעדי חירום ומכינה תוכנית פעולה בין-משרדית להתמודדות עם השפעות אפשריות (בעולם)
בעוד שאצלנו הכותרות עוסקות בענייני מלחמה, באיסלנד עסוקים בשבוע האחרון בשלושה מעופפים קטנים שהתגלו במדינה | ולא סתם - בפעם הראשונה בהיסטוריה, נמצאו יתושים באיסלנד - מדינה שנחשבה עד כה לאחת היחידות בעולם בהן לא היו קיימים (מעניין, בעולם)
הר געש התפרץ בבוקר יום ראשון בסמוך לעיירה גרינדוויק שבאיסלנד שפונתה מבעוד מועד על ידי הרשויות המקומיות | הלבה החלה לפרוץ את ההגנות שנפרסו במקום על מנת להגן על העיר וקיים חשש ממשי מפני נזק שיגרם למבנים בעיירת הדייגים (בעולם)
התפרצות הר הגעש שהתרחשה אמש באיסלנד הייתה צפויה זה מספר שבועות. בחודש שעבר פונתה העיר גרינדאוויק ותחנת הכוח הסמוכה לאחר שפעילות סיסמית מוגברת הגדילה את החשש מפני התפרצות | צפו בתיעוד המרהיב מהר הגעש שהתפרץ אמש (בעולם)