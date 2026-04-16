ר' יגאל רבני בן ה-90, יליד איספהאן, ממשיך בשיחתו עם ישראל שפירא ומספר על שירותו הצבאי באיראן של השאה - ועל חיים יהודיים בחסותו | וגם, המופתים הגלויים שראה בקבר סרח בת אשר ויציאת מצרים הפרטית שלו מאיראן | צפו (מגזין כיכר)
יהודי איספהאן שבאיראן נושאים עמם עולם שלם של קברי צדיקים, אתרי עלייה לרגל שחלקם כמעט נשכחו | ר' יגאל רבני, בן כמעט תשעים, משוחח עם ישראל שפירא עולם יהודי עשיר שהשאיר את חותמו על קהילות פרס | צפו (היסטוריה)
450 הקילוגרמים של אורניום מועשר אשר בידי איראן הם ככל הנראה הנעלם הגדול ביותר של המלחמה הנוכחית |ישראל וארה"ב מעריכות היכן נמצא האורניום המועשר, אך ייתכן גם כי איראן תנסה להטעות את ישראל וארה"ב באמצעים שונים | מבצע קומנדו מתברר יותר ויותר כאופציה היחידה שנותרה כדי להשיג את החומר יקר הערך (חדשות)
ארה"ב וישראל ייאלצו לשלוח כוחות קרקע משמעותיים לאיראן בכדי לחלץ את מאות הקילוגרמים של אורניום מועשר שהצליחה לייצר, כך לפי דיווח דרמטי שהתפרסם הלילה | לפי מומחים בארה"ב, מהלך כזה ידרוש כמות גדולה של כוחות קרקע, לצד יחידות קומנדו ישראליות ואמריקניות שיטהרו את השטח | מבצע קרקעי להשבת האורניום נראה כעת בלתי נמנע (חדשות)
כטב"מ ישראלי מתקדם מסוג הרמס 900, המכונה "כוכב", הופל מעל שמי איספהאן
באיראן | התמונות מאיראן חשפו לראשונה את מתלי
החימוש, סימונים סודיים ויכולות התקיפה של אחד מכלי הטיס המתקדמים ביותר של חיל
האוויר (מעניין, צבא)
פיצוץ ממקור לא ידוע אירע אמש באיראן בעיר חוראמבאד | בתחילה דווח על רעידת אדמה אך הרשויות הכחישו את התרחשותה של רעידה באזור ומקור הפיצוץ נשאר בגדר תעלומה | ההערכות הן שהפיצוץ קשור למפעל טילים הקיים באזור (בעולם)
מפעל הטילים המתקדם בעיר אספהאן פוצץ על ידי רחפנים, על פי הפרסום בניו יורק טיימס, 'המוסד' עומד מאחורי התקיפה החריגה | באיראן משגרים היום איום לעבר ישראל: "הם יודעים שאנחנו נגיב למתקפה שלהם בצורה חריפה", אמר בכיר איראני בבוקר שאחרי המתקפה | כל הפרטים (חדשות, בעולם)