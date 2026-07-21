זה מתחיל בלילה אחד של עייפות: הכרית קרובה, מגבון האיפור נשאר סגור - והעור נשאר עם כל מה שהצטבר עליו במשך היום. גם איפור שנחשב “עדין” לא נועד להישאר על הפנים עד הבוקר, ולפעמים דווקא ההרגל הקטן הזה הוא מה שהעור מנסה לסמן לנו אחר כך (מאמע)
הוא היה השם הכי חם בתעשיית הכלות, חתונות נדחו רק כדי לזכות במגע ידו, הוא חי בין השקות נוצצות לבין הפקות יוקרה בחו"ל - עד אותו רגע בלובי בית מלון, שטרות שהושלכו על הרצפה, ופסק גורלי ששינה אותו לנצח | ראם שרביט מתיישב ב'אולפן כיכר' לשיחה חשופה ומרגשת עם יוסי עבדו ומספר על המסע מהקליפות של האינסטגרם לאור הגמרא, הנס האישי, והמסר לחג השבועות - איך מקבלים תורה כשהיא עולה לך בכל מה שיש לך | צפו (השם אחד)
בואו נניח את הקלפים על השולחן: כולנו מתחילים את הבוקר של פורים עם חזון של מאפרים מקצועיים, וגומרים עם ילד שנראה כאילו הוא נרדם בתוך צלחת של גואש. אבל מה אם הייתי אומרת לכם שאפשר לתקתק איפור של "מיליון דולר" בחמש דקות עבודה, בלי שהסלון יהפוך לזירת פשע ובלי שהילד יגרד את עצמו לדעת עוד לפני הסעודה? (מאמע, יופי)
יכול להיות שהשקעת בבוקר מול המראה רק כדי להיראות עייפה יותר בצהריים? מתברר שיש טעויות איפור קטנות שמוסיפות לנו שנים למראה הפנים בלי שנשים לב, מהקונסילר הלא נכון ועד למיקום הסומק.
הנה הסודות המקצועיים שיחזירו לך את האור לפנים בתוך 2 דקות, ויגרמו לכולם לשאול אם ישנת טוב הלילה (מאמע, יופי)
השקעת שעות מול המראה: מייקאפ מושלם, עיניים מדויקות, שפתיים זוהרות והרגשת מושלמת - ואז קמת בשבת בבוקר… וחצי מהאיפור נמרח, החצי השני נמחק, וכל מה שהשקעת הלך לאיבוד. אז החלטתי שזה לא יקרה יותר - ויש כמה סודות פשוטים, שמאפרות מקצועיות משתמשות בהם, שיכולים לשמור על האיפור מושלם לאורך כל החג או השבת (מאמע, יופי)
כמה פעמים ניסית להסיר מסקרה או אייליינר עיקש והעור התחיל להרגיש מגורה, והריסים כמעט נשברו? מסתבר שיש טריק קטן ופשוט שגורם לאיפור לרדת כמעט לבד - בלי חיכוך, קריעה או אדמומיות, ותצטערי שלא ידעת עליו קודם (מאמע, יופי)
האם ידעת שמברשות האיפור שלך צוברות יותר חיידקים מהטלפון הנייד? בכל שימוש הן סופגות שומנים, אבק ושאריות מייקאפ - שמסתיימים על עורך כפצעונים וגירויים. החדשות הטובות: אפשר לחטא אותן בקלות בבית, בלי לקנות שום חומר מיוחד ובלי להוציא שקל מיותר (נשים, יופי)
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האם את באמת צריכה עוד שכבה של מייקאפ כדי להרגיש יפה?
הקיץ הזה מביא איתו מהפכה שקטה – איפור שנראה כאילו לא התאפרת בכלל, ועדיין גורם לכולם לשאול מה הסוד שלך | ברוכה הבאה לעידן שבו פחות זה הרבה, הרבה יותר (יופי, מאמע)
הקיץ כבר מורגש. הלחות תוקפת מכל כיוון, והרעיון לעמוד מול המראה במשך שעה עם מברשות ומוצרים מרגיש כמעט בלתי אפשרי. ועדיין – לא נוותר לגמרי, נכון? בדיוק בשביל זה נולד הקונספט של "לוקים של חמש דקות" – איפור מינימלי, קליל ומרענן, כזה שמחזיר את החיוניות לפנים בלי לקחת נתח נכבד מהזמן או מהסבלנות (מאמע, יופי)
איפור הוא לא רק עניין של מראה – הוא גם דרך לבטא את עצמך, להרגיש בטוחה ולהוסיף נגיעה של צבע ליומיום | אין זה משנה אם את בדרך לעבודה, יוצאת לבילוי או פשוט רוצה להרגיש קצת יותר מטופחת גם כשאת בזמן סידורים – יש כמה תכשירים בסיסיים שמרכיבים את הליבה של כל תיק איפור | הם לא מחייבים השקעה גדולה ולא דורשים מיומנות של מאפרת מקצועית, אבל לגמרי עושים את ההבדל
פעם, כדי להתאפר לאירוע, היית צריכה להיות מאפרת עם דיפלומה עם מזוודת איפור במשקל של חצי מזוודה לטיול באירופה. היום? כל אחת יכולה לפסל את פניה עם קצת קונטור והארות – אם רק יודעים איך לשחק עם האור והצל בצורה נכונה (מאמע, יופי)
צלליות הן כמו תבלינים לאיפור – הן מוסיפות עומק, עניין, ומשדרגות את כל הלוק. אבל כמה פעמים עמדת מול סטנד עמוס בגוונים ומרקמים ולא ידעת מאיפה להתחיל? אבקה או קרם? מאט או שימר? איזה צבע יתאים לעיניים שלך ולא ישאיר אותך עם מראה של פנס בעין? הגיע הזמן לעשות סדר בבלגן ולהבין איך לבחור את הצלליות המושלמות עבורך! (מאמע, יופי)
אודם הוא הרבה יותר מרק צבע על השפתיים – הוא הנשק הסודי שלנו לימים בהם אנחנו מרגישות קצת פחות זוהרות | אבל בין כל המבחר האינסופי, איך בוחרים את השפתון המושלם? האם עדיף מט או מבריק? איך לגרום לו להחזיק מעמד כל היום? ואיך לבחור את הצבע הנכון בהתאם לצבע העור? בואי נעשה סדר (מאמע, יופי)