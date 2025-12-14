בחפירות ארכיאולוגיות מפתיעות במיוחד שנערכו לקראת הקמת מסוף אוטובוסים ענק בחניון אצטדיון וינטר, חשפה רשות העתיקות מכלול מסחרי ותעשייתי מתוכנן היטב הכולל רחובות ישרים, כבשנים ומאות ממצאים נדירים מהתקופה האסלאמית הקדומה ששהו בסתר מתחת לאספלט (בארץ)
אירוע היסטורי נערך אמש בפילדלפיה שבארה"ב, כאשר אלפי בני תורה, ראשי ישיבות, רבנים מפורסמים ומאות גבירים, התאספו יחד להכיר ולהוקיר את לומדי התורה | שיאו של המעמד היה בעת שהנאום המרכזי, הגרמ"צ ברגמן - שנמצא בימי 'השבעה' על פטירת בנו עלה לנאום וההמונים זעקו "המקום ינחם" | תיעוד ענק (חרדים)
הלילה הזה לא הולכים לישון: רבבות התכנסו באיצטדיון באר שבע לאמירת סליחות המונית. אתר "כיכר השבת" העביר בשידור ישיר ומיוחד את המעמד במלואו. בשיאו של המעמד: זעקת "שמע ישראל" של ההמונים, התקיעה בשופר ומעמד "התרת נדרים". (חדשות)