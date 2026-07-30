כיכר השבת

עוד כתבות על איצקוביץ:

מאמר סאטירי

||
3

ביקור מפתיע באישון ליל

||
17

וַיּוֹשַׁע ה' בַּיּוֹם הַהוּא אֶת יִשְׂרָאֵל 

||
2

"מחפשים לרדוף את הדת"

||
51

תנאים משופרים

||
9

סגר באיצקוביץ

||
5

צפו ב'איצקוביץ'

||
17

'תודה לאבא בשמים'

||
39

"יוצאים לשטח"

||
8

"יש אהבה"

||
13

ליד 'איצקוביץ''

||
25

מהומה באיצקוביץ'

||
86

דיין האמת

||
14

תמה המלחמה?

||
10

ניצחון הרבנים

||
34

"בסוף יהפוך לחרדי"

||
35
||
31

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר