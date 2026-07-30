עם צאתם של אלפי בני הישיבות, האברכים ובני המשפחות לימי המנוחה והרענון של 'בין הזמנים', משתנה באחת המפה החרדית | לצד חופי הים הנפרדים והמסלולים בצפון ובדרום, ישנם כמה מוקדים שהופכים בימים אלו לתחנות חובה שוקקות חיים | יצאנו למסע בעקבות הנקודות שבהן הדופק החרדי פועם בעוצמה הגבוהה ביותר ביומי דפגרא (מגזין כיכר)
הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף נצפה אמש (חמישי), בתפילת ערבית וספירת העומר בשטיבלעך המיתולוגי 'איצקוביץ', בטבורה של העיר בני ברק | המתפללים הופתעו לראות את הראשל"צ במקום, וזכו לשמוע את קולו ב'ספירת העומר' | בצאתו עברו המונים להתברך, ואף נשמעה זעקת 'נמות ולא נתגייס' מקיצוני מקומי שנקלע למקום בעת שהראשל"צ כבר נכנס לרכבו | צפו בתיעוד (חרדים)
כמידי שנה בשנה ינהרו אלפים מתושבי בני ברק, בליל שביעי של פסח, לשמוע דבר ה' בדברי חיזוק ואמונה מפי המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן, אשר אחרי שיחתו הנלהבת כמידי שנה בשנה אומרים יחדיו 'שירת הים' בקול רעש גדול | השנה עקב חוסר מקום העבירו את האירוע הענק לבית הכנסת 'ברסלב' | כל הפרטים (חסידים)