קהל מכובד נטל חלק בשמחת אירוסי נכד האדמו"רים מטעמשוואר ומשכנות הרועים, החתן בן הרה"ג ר' שלום לייפער, עב"ג הכלה, בת הרה"ג ר' אלטר יהודה שווארץ, חתן הגאון רבי אברהם יצחק אולמאן, חבר בד"ץ העדה החרדית (חסידים)
ראש הישיבה הגאון רבי משה צדקה, שביקר אמש באשדוד לרגל שמחת אירוסי נכדו, הופיע לאחר השמחה למעמד 'הנחת אבן הפינה' לבית המדרש ברובע ג' בעיר • התושבים והאברכים התרגשו מהופעתו הכבודה, וזכו לשמוע דברי חיזוק והדרכה (חרדים)
בתוך שנת האבל הכבדה האופפת את חסידות לעלוב בר אילן, מאז הסתלקותו לשמי מרום בפתע פתאום של האדמו"ר המהרי"ד זצ"ל בחודש שבט האחרון, חגגו השבוע החסידים את שמחת אירוסי נכדתו של הרבי זצ"ל. הכלה בת לבנו הרה"צ רבי ברוך בידרמן, חתן הרה"ג רבי עקיבא טאגר, עב"ג החתן בן הרב דוד משולם פייש שיינפלד, חתן הרה"ג רבי צבי ווגשל, מרבני חסידות ערלוי (חסידים)
בשמחה רבה נחגגה שמחת אירוסי החתן, נכד האדמו"ר משאץ ויז'ניץ, בן לבנו הרה"ג ר' ברוך הגר, רב ביהמ"ד "קהל יראים" באשדוד, עב"ג הכלה בת הר"ר אפרים פישל בלוך, בנו של הרב יוסף יום טוב בלוך, המשב"ק האגדי והמיתולוגי של האדמו"ר מספינקא ארה"ב (חסידים)
ברמת בית שמש ד' נחגגה ברוב ששון ושמחה, שמחת אירוסי החתן נכד הרה"ג ר' דוב בער רבינוביץ, רב דחסידי באיאן בביתר עילית, בן לבנו הרב יעקב יצחק, חתן הגה"צ גאב"ד עתלית, עב"ג הכלה, נכדת האדמו"ר מנאדבורנא באניא, בת לבנו הרב שלמה זלמן לייפער, חתן הגה"צ גאב"ד סערדעהלי (חסידים)
בבני ברק נחגגה בעוז שמחת האירוסין לנכד ראש הישיבה הגה"צ רבי יהודה כהן, חבר מועצת חכמי התורה וראש ישיבת 'יקירי ירושלים', בן לחתנו הגאון רבי יעקב כהן, ראש ישיבת 'נזר התלמוד', בנו של חכם שלום כהן זצ"ל, עם הכלה נכדת הגאון רבי שמואל כהן, רב קהילת 'חניכי הישיבות' באלעד | בשמחה השתתפו גלריה מכובדת של רבנים ואישי ציבור לצד רבים מבני המשפחות המיוחסות (חרדים)
קהל רב השתתף השבוע בשמחת התנאים לרגל אירוסי נכד האדמו"ר מקוסון, בן לבנו הרב יוסף מאיר פאנט, עם הכלה, בת הרב אפרים יחזקאל פאנט ונכדת האדמו"ר מדעעש זצ"ל | בשמחה המרוממת נטלו חלק רבנים רמי מעלה, מקורבים ובני המשפחות (חסידים)
מתוך שמחה מרוממת פיאר השבוע זקן רבני ברסלב, הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, את שמחת אירוסי נינתו – הכלה נכדת בנו הרב נתן יצחק שכטר, בת לחתנו הרב נחמן דוד היימן | במהלך השמחה רומם הגה"צ את השירה והזימרה בעוז, ואף קרא את שטר התנאים ברוב רגש | צפו בתיעוד (חסידים)
ביקור רב רושם ערך השבוע האדמו"ר מבאבוב 45 בקרב בני הקהילה ביוניאן סיטי, וזאת לרגל שמחת אירוסי נכדתו, בת חתנו ראש הקהילה הרה"צ רבי חיים ברוך הלברשטאם • המונים נהרו למעמד הלחיים המרכזי • וגם: הרבי פיאר את מסיבת החומש וחילק פרסים למצטייני הת"ת • צפו (חסידים)
בהיכל בית המדרש ספינקא ברחוב דונולו בבני ברק נחגגה אמש (ראשון) שמחת אירוסי הכלה, נכדת האדמו"ר מספינקא. הכלה בת לחתנו הרב יצחק טווערסקי, עם החתן נין האדמו"ר מרחמסטריווקא זצ"ל |רגע מיוחד נרשם כאשר האדמו"ר העניק לחתן שעון מזהב טהור, קודם שהעניק את השעון, עיין בו האדמו"ר דקות ארוכות תוך שהוא בוחן מקרוב את סימון קראט הזהב שבו | בשמחה השתתפו גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים מבני המשפחה (חסידים)
קהל רב נטל חלק בשמחת אירוסי הנכד הבן אחר בן הראשון של האדמו''ר מנדבורנה, בן לבנו הגדול הרה''צ רבי חיים מרדכי רוזנבוים, חתן האדמו''ר מביאלא ב''ב, עב''ג הכלה נכדת האדמו''ר מגארליץ, בת לבנו הרה''צ רבי ברוך הלברשטאם, חתן הרב אפרים זלמן בעק | בין הרבנים הדגולים שהשתתפו נצפה הרה"צ מבעלזא (חסידים)
אחרי מספר שבועות של מסע משותף, בו חלקנו תובנות ולקחים, מסקנות ומהלכים, והצפנו את קולם המושתק של הרווקים והרווקות בעלי רקע רפואי, השבוע מגיעה הסדרה ש(אני מקווה ש)אהבתם לסיומה בטור אופטימי מלא תקווה ואמונה | וגם זה קרה: כותב השורות בעצמו התארס, במהלך כתיבת הטורים | 'זיווג עגום' • פרק סיום (מגזין כיכר)
מאות חסידים ואנשי מעשה חגגו בהיכל בית המדרש הגדול בקריית ויז'ניץ את שמחת אירוסי החתן נכד האדמו"ר | ברגעי השיא של השמחה פצחו המשוררים בשירת ה'המנון', כשהאדמו"ר מחווה לפרחי החסידים לצאת במחול נלהב לפני שולחן המזרח | צפו בתיעוד (חסידים)
בירושלים נחגגה שמחת האירוסין של החתן, נכד האדמו"ר ממשכנות הרועים, עם בת הרב יהודה קאהן, בנו של הגה"צ רבי משה קאהן ראש ישיבת 'תולדות אהרן' וחתנו של הרה"ג ר' יעקב יוסף לייפר מחוסט עמנואל | רגע ייחודי נרשם בעת עריכת הקניין כנהוג, כאשר החתן הרים את הצעיף הלבן של זקנו האדמו"ר לאות קבלת סדר הקניין (חסידים)
בשמחה רבה נחגגה השבוע שמחת האירוסין לנינתו הראשונה של זקן המקובלים, הגה"צ רבי דוד בצרי, ראש ישיבת "השלום" בירושלים. הכלה היא נכדה לחתנו של ראש הישיבה, הגאון רבי משה ששון, ראש ישיבות "מבקשי תורה" | את שולחן המזרח פיאר הסבא רבא, שהביע התרגשות עצומה והודה להשי"ת על הזכות לראות דור ישרים מבורך בהמשך השושלת (חרדים)