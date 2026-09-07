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בהשתתפות רבנים וח"כים

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איזה חוויות נזכור?

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מה שצבע יכול לעשות

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חוויה בלתי נשכחת

כיכר בשיתוף אנטריקוט|מקודם

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לשנה טובה ומתוקה

כיכר בשיתוף שמחונים|מקודם
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אירוע שמשאיר חותם

כיכר בשיתוף שמחונים|מקודם

הצד השני של המטבע

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עונת החתונות

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גם לבעלי ידיים שמאליות

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כיכר בשיתוף הבר המתוק|מקודם

כל הפרטים

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צפו בראיון

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כיכר בשיתוף דלי שף|מקודם

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לא רק מסעדה

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kikar.co.il בשיתוף אברהם אזנקוט אומן בלונים|מקודם|
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אירועים, טיולים

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"העיקר לשמח"

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כיכר השבת
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