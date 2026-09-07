איש התקשורת מאיר ברגר הכתב הפוליטי של עיתון 'המבשר' ומבעלי אתר החדשות 'אשדודס', חגג בר מצווה לבנו ישעיה ישכר ברגר, באירוע מתוקשר בהשתתפות: רבנים, אישי ציבור ואנשי תקשורת • צפו בגלריה של הצלם שוקי בריכטא
בין אם זו הרמת כוסית, פגישה משפחתית או הופעה - מחקרים חדשים חושפים שהרצון לברוח מוקדם אינו חיסרון חברתי אלא אסטרטגיה פסיכולוגית מבריקה שמאפשרת למקסם הנאה ולשמר זיכרונות חיוביים. כך תבינו את אלה שתמיד רצים הביתה, ואולי תגלו שגם אתם שייכים למועדון ה"יעילים חווייתית" (פסיכולוגיה)
משנכנס אדר מרבים בשמחה ואנחנו בתוכנית הכנסנו את השמחה פנימה דרך ציור קיר פורימי ומשמח | איך הכל מתחיל, מה זה איירבראש והאם זה גרפיטי | היצירה עם משפחות החטופים | המגיש שהפתיע בכישרון המבוזבז | צפו ביצירה המתרקמת בלייב (דבר ראשון)
עם הכניסה לאולם האירועים המרווח של "אנטריקוט" בקרית המדע הר חוצבים, ירושלים, האווירה מצדיקה מיד את שמה. הניחוחות והטעמים מהמטבח הסמוך, שם נתחים מובחרים של וול דאן נצלים במומחיות, מקדמים את פני האורחים (אירועים)
מנסים לחשוב על איך להכין בר מתוקים בכמה שלבים? ייתכן שבר מתוקים הוא הפתרון המושלם בשבילכם, בר מתוקים יכול להפוך אירוע טוב לאירוע מדהים, מכיוון שהוא מספק בדיוק את מה שכל האורחים מחכים לו, סיום מתוק עם טעם של עוד בפה (אוכל,מקודם)
כאשר אנחנו מתכננים לערוך אירוע, אחת השאלות הראשונות שנשאל היא: כיצד נבחר את חברת הקייטרינג שתספק לנו תפריט עשיר ומגוון, אשר ינעם, יהיה ערב לאורחים ויתאים לאופי, סוג האירוע, ואף, לתקציב רוצים לדאוג לשמחה מושלמת? כנסו (אוכל, מקודם)
לא משנה אם זה יום הולדת לסבתא, שבע ברכות
ואפילו ערב גיבוש של עובדים: החיפוש אחר אולם אירועים מתאים, שיש בו גם אוכל ברמה גבוהה וגם מספיק מקום להכיל את כולם, לא חייב להיות כזה מסובך. תכירו את מסעדת רג'ינה: אוכל גורמה בכשרות מהדרין עם כל היתרונות של מסעדה (אוכל, שיווקי)
kikar.co.il בשיתוף אברהם אזנקוט אומן בלונים|מקודם|
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מחפשים דרך לשדרג את האירוע ולהפוך אותו ליוקרתי? עוד לא פיצחתם מה עושים עם כל הילדים שלא יפריעו? ומה עם בכלל למצוא רעיון יצירתי וחינוכי שילהיב את כל ילדי בית הספר? התשובה לכל השאלות היא אחת: אומן בלונים שמשלב את היכולת לעצב ולהפיק בלונים, וגם כרימזטי ומצחיק בשביל הילדים. יש כזה? (אירועים, שיווקי)
במקום לחפש אולם אירועים או מסעדה לחגוג בה כל שמחה שרק עולה לכם בראש, תכירו את טרנד חדש וחדשני שעתיד לסחוף את ארצנו: משאית מלאה בטוב שתחכה לכם גם באמצע המדבר. מווארט ובר מצווה ועד יום גיבוש לכל עובדי המשרד (צרכנות, שיווקי)
כל אירוע הופך לשמח יותר אם יש בו גם בר מתוקים, אבל לא מאלו הפשוטים: מגשי פירות צבעוניים ומעוצבים, מאפים מתוקים, וכמובן גולת הכותרת: מפלי שוקולד נוטפים שלא רק הילדים לא יכולים להתאפק מלגשת אליהם מייד (סטייל, שיווקי)