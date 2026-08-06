כמידי שנה, השבוע נחשפנו שוב להתנהגות מצערת של חלק מהמטיילים בימים אלו בהרי האלפים המופלאים | צריך להודות בצער, במרבית המקרים מדובר בבני הקהילה החרדית שאינם יודעים מימינם ומשמאלם בנימוסים אנושיים בסיסיים | ברור שלא כולם ככה, כנראה שגם לא הרוב, אך עבור אותו מיעוט הכנו מדריך למשתמש לכל נסיעה מחוץ למזרח התיכון | נימוסים בסיסיים באירופה - מדריך לנוסע (מגזין כיכר)
החום הקיצוני באירופה כבר לא רק מקשה על אנשים - הוא מתחיל לשבור כבישים, לעקם מסילות ולשבש שדות תעופה. כעת מדינות ביבשת מנסות להסתגל למציאות החדשה עם פתרונות שנעים בין רחפנים ובינה מלאכותית - ועד צבע לבן פשוט על כבישים ומסילות (בעולם)
למרות הרשעה פלילית בגין מעילת כספים, מארין לה פן מזנקת בסקרים ומסתמנת כנשיאה הבאה של צרפת | בעוד יריביה הפוליטיים זועמים, נראה כי עבור מיליוני צרפתים היא הפכה לתקווה הגדולה של המדינה ושל הימין האירופי כולו (חדשות בעולם)
המתיחות בגבולות רוסיה מגיעה לשיא: מדינה אירופית חוששת מפלישה פתאומית ומזרימה מיליוני יורו לרכש ביטחוני דחוף. משלוח חדש של טילים מונחים נחת בימים האחרונים, במטרה להפוך את כוחות היבשה למכונת השמדה עוצמתית מול כל איום שריון רוסי מתקדם (בעולם)
גל החום ביוני האחרון היה הקיצוני ביותר שנמדד מאז החלו המדידות הרשמיות, כך הכריזו בחודש שעבר סוכנויות החיזוי הלאומיות באירופה | מספר שבועות אחרי, מספרי התמותה הבלתי נתפסים מגל החום נחשפים לציבור (חדשות)
בזמן שתושבי ורשה רק התעוררו, מרצ'ין באנוט כבר היה תלוי בין שמיים לארץ על גורד השחקים הגבוה ביותר בפולין | בלי חבלי בטיחות ובלי פחד, הוא כבש את פסגת ה"ורסו טאוור" אך שם חיכתה לו קבלת פנים שלא תכנן (חדשות בעולם)