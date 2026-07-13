אלעזר ויגדרוביץ, המכונה בתקשורת כ"איש המבצעים של חסידות גור" ומבוקש לחקירה בישראל, הצליח להימלט ברגע האחרון מהמשטרה לאחר שלפי החשד "זייף" התקף לב במהלך טיסת ההסגרה מניו יורק לישראל - גרם לנחיתת חירום באירלנד, שם נמלט | השוטרים שהמתינו לו בנתב"ג חזרו בידיים ריקות (בארץ)
אירלנד הורתה לאזרחיה על 'ריקול' לכ-13,000 דרכונים, לאחר שהתברר כי הם לא הודפסו כנדרש | המדינה האירופית הזהירה כי אלו שינסו בכל זאת להשתמש בדרכונים בצורתם הנוכחית עלולים להיתקל בבעיות במעבר הגבול (בעולם)
מדד השלום העולמי פרסם את רשימת המדינות הבטוחות בעולם - ואלו שפחות | באופן לא מפתיע, אחרי מלחמה בשבע חזיתות, ישראל ניצבת במקום לא מחמיא במיוחד, ובכל זאת שוברת שיא אחד שאף מדינה אחרת לא "זכתה" לו | מדד האושר שהתפרסם במרץ שעבר, מעלה תמונת מצב מעניינת בנוגע למדינה היהודית הקטנה, והאם אושר קשור בהכרח למצב ביטחוני? | באיזו מדינה תוכלו להשאיר תינוק ללא השגחה - ומה גורם לאירים להרגיש טוב כל כך? (מגזין כיכר)
שר החוץ גדעון סער ניצל הזדמנות מפתיעה בשאלה שהפנתה אליו שגרירת אירלנד בישראל, בזמן שהאחרונה טענה כי ישנה "פוליטיזציה" של האנטישמיות | מול עשרות דיפלומטים ולקול מחיאות כפיים - כך נראתה ההשפלה הפומבית (חדשות)
לאחר הסערה העולמית, עיריית דבלין, בירת אירלנד, חזרה בה - ולא תסיר את שמו של הנשיא השישי חיים הרצוג מהפארק בעיר | מנכ"ל מועצת העיר דבלין הודיע כי בכוונתו למשוך ההצעה, בעוד שחברי חברי המועצה היו אמורים להצביע עליה מחר | ראש העיר אמר כי החקיקה הנוגעת לשינוי שם מקומות לא החלה במלואה, וכי לא היה מספיק מידע כדי לקבל "החלטה מושכלת" בנושא (בעולם)
שמו של נשיא ישראל לשעבר חיים הרצוג בפארק ציבורי ברת'גר הנמצא בדרום דבלין שבאירלנד עומד בפני סערה ציבורית | בדיון הציבורי עלו הצעות לשמות חלופיים, ובהם "פארק פלסטין" | שורת בכירים בממשלת אירלנד כולל ראש הממשלה מביעים התנגדות מפתיעה: "חייבים להסיר את ההצעה הזאת" (בעולם)
דרמה ברמת גן - בחור הישיבה נעצר בשבעה על אביו | נגד נתניהו - מליאת הכנסת אישרה את חוק החלת הריבונות בקריאה טרומית | תינוק יהודי נטוש התגלה כגימיק מרושע | חוקר בתיקי נתניהו מודה - חרגתי מסמכותי | באירלנד - ילדה הותקפה על ידי מהגר והציבור מצית את הרחובות | מלחמת רוסיה אוקראינה - נמשכות המתקפות ההדדיות | אחרי התחזית תיעוד קיצוני יומי | צפו ( היום בכיכר)
בחור חב"ד נעצר בדרכו לניו יורק |חברי הכנסת החרדים לא צפויים להתנגד לתקציב הביטחוני | האיחוד האירופי השהה את תמיכתו בישראל | תיעוד - צה"ל הרס בתי מחבלים | יהודי איראן התפללו בקבר הנביא חבקוק | הרמטכ"ל: "אנחנו מתקדמים לעבר מיטוט שלטון חמאס | לוחם ה־UFC קונור מקגרגור הכריז על מועמדותו לנשיאות אירלנד | תחזית | צפו
בעקבות כוונה של ממשלת אירלנד להעביר חוק שיהפוך ייבוא סחורות מיהודה ושומרון, מזרח ירושלים ורמת הגולן לעבירה פלילית, בכירים בממשל טראמפ שיגרו הלילה מסרים חריפים לאירלנד שלא כדאי לה להעביר את החוק (מדיני)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר היום באופן מפתיע כי "אף אחד לא יגרש איש מעזה", בניגוד לכאורה לתוכנית הריביירה שלו לרצועת הטרור | את הדברים אמר נשיא ארה"ב לצד מיהאל מרטין מאירלנד בפגישה בבית הלבן (חדשות, מדיני)
שר החוץ גדעון סער התראיין לעיתון פוליטיקו לאחר סיום הפגישה הישראלית-אירופאית בבריסל, שם הוא הבהיר, כי לישראל אין הרבה זמן, כדי להספיק להתמודד עם האיום האיראני | במהלך הריאיון לכלי התקשורת האמריקני הוא סיפר מה היה עם הנציג האירי (חדשות)