הגאון רבי אליהו דב וכטפויגל, מגדולי מנהיגי היהדות החרדית בארה"ב וראש ישיבת 'זכרון משה' התמוטט בעיצומן של ההקפות ופונה לבית החולים | הציבור נקרא לקרוע שערי שמים לרפואתו השלימה של הגאון רבי אליהו דב בן חוה אסתר (חדשות חרדים)
הכתב הצבאי: עשרות מילואמניקים נשלחו הביתה, רק כי לא רצו להלשין | המנכ"ל מגלה: "אנשים לא מאמינים שיש להם יכולת להתמודד עם הסיטואציה" | למה חשוב להזכיר את רצח הילדים המזעזע | וגם - רץ ברשת עם הנהג שיצא לנקום ונפגע מעצמו והפירגון שהתקשורת לא הסכימה לתת לביבי (רץ ברשת)
באירוע הרמת כוסית עם עובדי המשרד לפיתוח הנגב והגליל, לקראת חג הפסח, סיפר השר וסרלאוף, על המסע שעבר בשנה האחרונה, מאז אושפז בבית החולים לאחר שחש ברע בליבו | אמרתי לרופא: "אני מפסיק לעשן, אני מתחיל לאכול בריא ומתחיל לעשות כושר גופני" (פוליטי)
בבית-החולים שערי צדק מאושפזת תיירת ניגרית בשנות העשרים לחייה, בחשד שנדבקה בנגיף האבולה. הצעירה, שעבדה בשירותי הבריאות בניגריה, לוקה במחלת חום. משרד הבריאות: נוקטים בכל אמצעי הזהירות, למרות שהסבירות שנדבקה בחיידק - נמוכה (בריאות)
לקיים בנו חכמי ישראל: מרן הרב עובדיה יוסף פונה לבית החולים הדסה עין כרם • במהלך סוף השבוע סבל הרב עובדיה מתופעות לוואי, בעקבות הניתוח אותו עבר בהרדמה מלאה לפני כחודש • הציבור נקרא להעתיר בתפילות עבור הרב עובדיה יוסף בין גורג'יה • בני המשפחה מבקשים: אל תגיעו לביה"ח (חרדים)