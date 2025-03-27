בית המשפט לתביעות קטנות הטיח ביקורת חריפה במיוחד על עורך דין שזנח תביעה נגד איתוראן, הסתיר את מחיקתה מהלקוחות במשך למעלה משנה וחצי, וסירב להחזיר את כספם. עקב כך, חויב הנתבע בהשבת שכר הטרחה המלא ובפיצויים כבדים | פסק דין נוקב (חוק ומשפט)
אחלה ממשלה שבעולם: ועכשיו - תעריפי התחב"צ עולים | נקודת מפנה: עולם התורה הספרדי "מפגין" עצמאות | הסרטון שזעזע את המדינה עולה לכותרות: כתב אישום נגד הנהג | בשורה טובה מלוס אנג'לס: האדמו"ר שוחרר מבית החולים | האם יש קשר בין הילולת האדמו"ר זצ"ל לגניבת רכב בנו? | תרימו להם: לומדי התורה שבים הביתה (מעייריב)
כל אזרח בעל רכב בישראל, בפרט בעלי רכבים מהשנתונים האחרונים, בוודאי חש את העלייה הדרמטית בגניבות הרכב בישראל בשנה האחרונה | היום (שני) מפרסמת חברת איתוראן את נתוני שנת 2024: מהו הרכב הנגנב ביותר? איזו עיר בארץ מובילה בגניבות הרכב בשטחה? ומהן שיטות הגניבה המובילות ביותר? | כל הפרטים (בארץ, רכב)
שניים מהם נתפסו רק בלילה האחרון. התופעה של גניבת רכב הולכת וגדלה. רק בשנה שעברה נגנבו מעל ל-10,000 כלי רכב. משטרת ישראל החלה במבצעים יזומים: "משטרת ישראל תמשיך במאבקה הנחוש והבלתי מתפשר נגד כנופיות גנבי הרכב" (משטרה, חדשות)