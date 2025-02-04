עמיחי עטיה ז"ל מהיישוב איתמר הגיע לאירוע סליחות בחדרה - ולא חזר | עימות שפרץ בין מתפללים לנהג רכב מסחרי שהגיע לפרוק סחורה במקום, הסתיים בנסיעת הימלטות פזיזה שבה נדרס הנער למוות | המשטרה ושב"כ שללו רקע לאומני, וכעת מיוחסות לנהג עבירות הפקרה וסיכון חיי אדם | עורך דינו: "הוא הוקף בהמון זועם, חש סכנה לחייו ולא התכוון לפגוע" (אקטואליה)
על פי המסורת, תאריך ו’ בשבט
הוא יום פטירתו של איתמר בן אהרן הכהן
|כיכר
השבת עם שורות קצרות על בנו הרביעי של
אהרן הכהן ששירת ככהן,
גם היה אחראי על תרומות המשכן |
על המסורת של מקום
קבורתו בסמוך לגבעת פינחס,
דרומית לשכם (יהדות
ואקטואליה)