קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, ראש הממשלה לשעבר חשף את הסוד: הכיפה מודבקת עם דבק דו-צדדי. האם מותר להדביק אותה בשבת? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
מבצע אכיפה של שוטרי מרחב יהודה להחרמת "משטובות" הפך לזירת עימות אלימה. עשרות פורעי חוק יידו אבנים וחסמו צירים כדי למנוע את הגרירה, ואחד החשודים, הדרוש לחקירה בגין מעשי אלימות, התבצר ברכב ואילץ את השוטרים לנפץ את החלון כדי לעוצרו (בארץ)
סערת מירון: "גיבורים או מסכנים את עצמם?" | מבצע יחידת "צור": פוגעים מסוכנים נעצרו על ההר | ביטחון ומשפט: ניסיונות מעצר עריקים | למה ישראל מעבירה לגרמנים דלק סילוני | הנגד המיתולוגי בקטע מיוחד לצופי התוכנית (דבר ראשון)
תושב העיר מודיעין עוכב לחקירה בבית קפה מקומי בשל כיפה שחבש, עליה רקומים דגלי ישראל ופלסטין. לטענתו, לאחר שסירב להחרמת הכיפה, שוטרים גזרו ממנה פיזית את דגל הפלסטין והשיבו לו אותה חתוכה | משטרת ישראל: הוא לא נעצר ולא נחקר, שוחרר לדרכו אחרי בירור. תלונה הוגשה למח"ש (בארץ)
פעילות משטרתית להגברת האכיפה התקיימה השבוע במזרח ירושלים - והתמקדה באחת המשפחות בשכונה שהשתלטה על שטחים ציבוריים והקימה מבני קבע ומבנים קלים ללא היתר | אחד מבני המשפחה ניסה להתבצר על מבנה ולמנוע את ההריסות | התברר: מיכל הסולר של המשפחה הוא שהידרדר לכביש בצומת נווה יעקב לפני כשבוע (בארץ)
פסק דין עקרוני של השופט קובי ורדי קובע: לרשויות המקומיות אין סמכות חוקית לעקוב אחר אזרחים במרחב הציבורי ללא חקיקה מפורשת של הכנסת • האם דוחות העבר ששולמו במיליוני שקלים עומדים בפני ביטול? ומה יקרה אם אזרח יתבע עירייה על גבייה לא חוקית (משפט)
לאחר שגם ראש הסגל שלו עוכב השבוע לחקירה, ראש הממשלה נתניהו, יוצא להגנת יועציו ועוזריו ובוחר לתקוף את מערכת אכיפת החוק: "מנסים לסחוט אותם בגללי, הם רוצים לראות מה יש להם בנייד" | צפו בדבריו (חדשות פוליטי)
לבית המשפט העליון הוגש בג"ץ נגד הממשלה, בטענה שלא עשתה די בנוגע לאכיפת חובת הגיוס בקרב הציבור החרדי, היועצת המשפטית לממשלה, כפי הצפוי, הצטרפה לעמדת העותרים וטענה בתשובתה, כי ״התנהלות זו של הממשלה מהווה סכנה של ממש לקיומו של המשטר הדמוקרטי במדינת ישראל" (חדשות בארץ)
במסגרת המאבק של בעבירות התנועה ועל רקע מספר השיא בהרוגים בתאונות הדרכים, אגף התנועה במשטרת ישראל יקיים היום מבצע אכיפה ממוקד ונרחב בכבישים הבין-עירוניים והעירוניים ברחבי הארץ |במבצע ישתתפו כוחות גדולים גלויים וסמויים שיאכפו עבירות מסכנות חיים בכביש (משטרה)
שרת התחבורה מירי רגב הודיעה כי המשטרה תיישם אכיפה חמורה במיוחד כנגד נהגים שמתעסקים בטלפון במהלך הנהיגה | בדוח הראשון יינתן קנס של 10,000 ש"ח ללא צורך בבית משפט, ובעבירה חוזרת תיתכן אפילו החרמת הרכב (בארץ)
גל העלייה בהרוגים ביניהם גם חרדים רבים הוביל לתוכנית אכיפה של שנה: צי ניידות וטכנולוגיות חדשות ימומנו ע"י משרד התחבורה; המוקד: מהירות, אדום וטלפון נייד | בריכוזים החרדים שם התרחשו אירועים קשים בשנים האחרונות נדרשים הנהגים לתשומת לב מירבית (בארץ)