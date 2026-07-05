איך נשמע המנון עולם הישיבות כשאלפי בחורים שרים אותו בנשימה אחת? הצצה ראשונה ויוצאת דופן מתוך מופע ההשקה המדובר של שמוליק קליין באלבום הבכורה שלו. מה קרה על הבמה בניצוחו של יואלי דיקמן, ואיזה סדרת הפתעות מחכה לנו בהמשך? צפו והאזינו
אלבום היסטורי המכיל 250 תמונות מהיהדות הנאמנה בתימן משנות ה-40 שצילם יחיאל חייבי ז"ל, התגלה בקופסאות ישנות • חוקרים עמלו שנתיים וזיהו את הדמויות בעזרת זקני העדה • ההתרגשות של חבר מועצת חכמי התורה הגר"ש מחפוד שזיהה את חמיו, והגר"פ קורח שפרץ בבכי כשראה את עצמו כילד קטן לצד אביו המארי זצ"ל | תגלית היסטורית (חרדים)
אלבום דיגיטלי הוא פתרון מצוין לזיכרונות המתוקים שגנוזים בארכיון העצום שיש לכולנו במחשב, אבל למי יש כוח, זמן או עצבים לשבת שעות ולעצב אלבום מושקע?! אז זהו שאפשר אחרת: פשוט בוחרים תבנית, מעלים תמונות ויש לכם אלבום מושלם ב-10 דקות (סטייל)
היוצר והמלחין הרב אליעזר אוירבך מדרום אפריקה מוציא לאור בימים אלו, אלבום בכורה מושקע, עשיר ומגוון בשלל סגנונות יחודיים בהפקתו של יואלי דיקמן • הלחנים הינם פרי יצירותיו, ומוגשים בשירתו באווירה של מוזיקה יהודית אותנטית • הופקדו על מלאכת העיבודים: המעבד והמנצח יואלי דיקמן וג'ף הורביץ
אורי אדלר, מתעסק מזה כעשור וחצי במוסיקה ובתיאטרון. בימים אלה רואה אור האלבום המלא והחדש שלו – "אל ומתוך האינסוף", אשר מכיל עשרה רצועות מסתוריות ומסקרנות של מוסיקה יהודית מקורית, המשלבות נגיעות אתניות ורוק בטעם של פעם • האזינו (מוזיקה, סינגלים)
יידל ורדיגר, אחד האומנים הבולטים ביותר במוסיקה החסידית בעת החדשה, משיק את אלבומו השישי במספר. 12 רצועות באלבום אותו הפיק יידל בעצמו. את האלבום החדש, הכולל 12 רצועות ממיטב המלחינים ובשיתוף סלתה ושמנה של תעשיית המוסיקה החסידית בעולם, הפיק יידל בעצמו. המפיק הווקאלי הוא רולי אזרחי ובין שמות המלחינים המשתתפים במיזם מרדכי בן דוד אביו של יידל, משה מונה רוזנבלום, אהרון רזאל שאף שר עמו דואט
אלבום שצפוי להפוך ללהיט חסידי ענק. האלבום הופק על-ידי נפתלי שניצלער. גימיק: ליפא חתם על כל אלבום. רשימת העוסקים במלאכה מכובדת: על העיבודים - משה לאופר, משה מונה רוזנבלום, רובי בנט, שוע פריד ונפתלי משה שניצלער. בחלק הלחנים, מככב ליפא שמלצר עצמו ולצידו: יוסי גרין, פינקי וועבר, יצחק פוקס
80 אלף דולר הושקעו באלבום החדש והמדובר של יוסף חיים שוואקי. יואלי דיקמן עיבד, הזמר איציק אשל הלחין. האלבום כולל את הלהיטים: להודות שיצא כסינגל והפך ללהיט בתחנות הרדיו; עשה למענך שיר פופ ים-תיכוני עם מילים ולחן של איציק אשל; אביכם שבשמים שיהפוך ללהיט היסטרי וכמובן יצירת המופת של האלבום - חביבין עלי