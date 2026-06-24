ראש עיר באלבניה שיושב בכלל בכלא באשמת שחיתות פנה לאזרחיו בסרטון מושקע | בזמן שהוא לובש את בגדי האסיר, דמות האווטאר שלו הבטיחה ארוחות חינם בבתי הספר, מאחר שהפוליטיקאי ממשיך לשמש רשמית כראש העיר - גם מאחורי סורג ובריח (בעולם)
אלבניה הציגה לעולם את דיאלה – השרה הווירטואלית הראשונה שהבטיחה לבער את השחיתות ולסלול את הדרך לאיחוד האירופי אך כעת, המהפכה הדיגיטלית המבטיחה הזו דרדרה את אלבניה למציאות פרדוקסלית מול עיני העולם כולו (חדשות בעולם)
כבוד לתורה בבירה: שיירת רכבים מאובטחת עצרה היום בפתח הרבנות הראשית, כאשר בתוכה ראש ממשלת אלבניה שהגיע למשימה מיוחדת. מה גרם למנהיג לבקש פגישה אישית עם הראשון לציון הגר"ד יוסף, ואיזו הבטחה נשמעה בין כותלי הלשכה? • הפרטים על הברכה הנדירה (מדיני)
אלבניה הפכה היום (שני) למדינה ה־64 שמצטרפת לקואליציה עולמית של קבוצות פרלמנטריות הפועלות לחיזוק התמיכה בישראל ברחבי העולם | במעמד חגיגי שנערך בפרלמנט בטירנה, הוכרז על הקמת פורום חדש שיפעל לקידום דיפלומטיה מבוססת ערכים ולהעמקת הקשרים עם מדינת ישראל (בעולם)
טיסות של ארקיע וסאן דור הישראליות שהיו דרכם למונטנגרו נאלצו לבצע היום נחיתות חירום באלבניה | טייסי שתי החברות ניסו פעמיים לנחות בנמל התעופה של מונטנגרו ולאחר שמזג האוויר לא איפשר זאת נאלצו לנחות בטיראנה שבאלבניה (תעופה)
רב-החובל בסירת תיירות מקומית, בן 51, טבע למוות לאחר שקפץ להציל שני תיירים ישראלים שהתעלמו מאזהרות והיו במצוקה בגלל זרמים חזקים |הוא השליך לעברם אפודי הצלה וחילץ אותם מהמים | לאחר מכן נעלם, וגופתו אותרה לאחר יומיים. הערכה שהתמוטט מתשישות (בעולם)