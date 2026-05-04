מטוס של חברת התעופה הסעודית התנגש בלהקת ציפורים לאחר ההמראה משדה התעופה באלג'יר בדרכו לג'דה | ההתנגשות גרמה לשבר בחרטום וסימנים רבים על גוף המטוס, מה שחייב את ביטול הטיסה לצורך בדיקות טכניות יסודיות | כך זה נראה (תעופה)
מצרים גירשה היום (חמישי) עשרות אזרחים זרים שהגיעו לשטחה במסגרת צעדה פרו-פלסטינית המונית שיצאה מוקדם יותר השבוע מאלג'יריה ותוניס לכיוון רצועת עזה, שמטרתה להפעיל לחץ ציבורי לסיום המלחמה | עשרות נוספים עומדים בפני גירוש מהמדינה | המצרים טוענים כי הגעה לגבול עם רפיח צריכה להיות "מתואמת מראש" (העולם הערבי)
משקה שנולד במדבריות אלג'יר הפך לתעשייה של 17 מיליארד דולר בשנה | כך הוא משנה את תרבות הקפה העולמית ומושך את הדור הצעיר עם חדשנות, התאמה אישית ונוכחות ברשתות החברתיות | הכל על האייס קפה הפופולרי שנמכר בכמויות אדירות (בעולם)
לרגל יומא דהילולא של רבי
אפרים אנקווה זצ"ל
שחל בתאריך א’ כסליו – כיכר השבת מגיש שורות קצרות על האי גברא רבא |
רבי אפרים אנקווה היה
רב,
דיין,
פוסק הלכה,
פייטן,
רופא ופילוסוף, הוא נודע בפסיקותיו
ההלכתיות ובמעשי ניסים שיוחסו
לו |
הרב המופלא שנכנס לעירו
רכוב על אריה (יהדות)