"ראה אני נותן לפניכם" - מדוע כתוב ביחיד וברבים? איך נדע להבחין בין נביא שקר לנביא אמת? וגם, כיצד מותר לעשות תשובה בשבת, הרי זה מוחק? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על פרשת ראה • צפו (יהדות)
הימים של תחילת השנה שבפתח נקראים 'הימים הנוראים' בגלל שהם ימי דין והכרעת גורלות לשנה הקרובה, אך אלו הם גם ימים גדולים של ניצול הזדמנויות והתעוררות שיש ביכולתה לשנות ולהיפטר מהרגלים שליליים שכובלים אותנו (פרשת שבוע)
נכדו של אבי דור הכיפות הסרוגות בריאיון מקיף אל תוך עולם התורה הדתי-לאומי | איך אפשר גם ליטאי, גם ספרדי וגם חסידי והאם לא מפסידים הכל? | המציאות קורעת הלב על חיים ומוות, תלמידי ובוגרי הישיבה שמסרו נפשם למען כלל ישראל | התקווה והשמחה עם האמירה החד משמעית 'זו זכות להיות להיות בדור הזה' | הרב יצחק נריה בריאיון מיוחד (עבודה שבלב)
בעל התפילה שניגש כחזן בכל התפילות מגלה איך אפשר לקחת את הציבור על הכתפיים | ההגייה המיוחדת של החסידים ולמה זה ככה | השירים שהוא לעולם לא יעשה והמנגינה הפשוטה אך מרסקת מבית אבא | ביצוע מתוק ומעורר מתוך סדר התפילה (עבודה שבלב)
בלב הימים הנוראים עומדת מצוות התשובה, הרגעים האחרונים של השנה בהם האדם מעיף מבט מבוהל על השנה שחלפה ורק רוצה להתחרט ולשוב אל ה' | האם יש אפשרות לעשות תשובה רק בשביל ג'וב? ומי היה אותו נכד אובד של משה רבנו שחזר ושוב אבד? (מגזין כיכר)
נתניהו שוב ביקר בכותל - הפעם עם מרקו רוביו: האם תקיפה נוספת על הפרק? | המשגיח הליטאי תוקף: סליחות בלילה - עלוב! זה מאבד את הקונספט | זו הסיבה שהשיחה הפרונטלית בין הגר"ד לנדו לגר"ד סגל התנהלה בפתקים | הבחורים סיימו מסכת - בן האדמו"ר הפתיע והסביר: זה מה שאבא רוצה | מה ביקש האדמו"ר מסאטמר לפני עשרות שנים? סיפורה של מודעה עתיקה | לאן נעלם מוטלה קרליץ? גורמים מתעקשים: "הוא ניתק מגע" (מעייריב)
אני מחכה, מתבשל במיץ של עצמי. השוטר חוזר, אומר לי: "יש לך מה לומר?" אמרתי: "כן, שלא עברתי באדום". הוא רושם. ואז זורק משפט שהדהד לי בראש עוד הרבה זמן: "אתה עוד תודה לי על זה. תשלם כמו גבר, לא כמו ילד" (משפחה)