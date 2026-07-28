אין קו אדום: בעוד עם ישראל מבכה את חורבן הבית בשל שנאת חינם, חבורת פורעים סערה לתוך השיעור של הגרא"מ פייבלזון, קיללה והפריעה לאמירת הקינות | לאחר שבשבוע שעבר הותקף פיזית, השנאה חצתה כל גבול | התלמידים בזעם: "מי ששותק עכשיו – מכשיר את האלימות הבאה" • צפו בתיעוד (אקטואליה)
בעקבות אירוע האלימות בו תקפו במודיעין עילית את הרב אליהו מאיר פיבלזון | שיחה עם תלמידו על בית מדרש שבו מותר לשאול את "השאלות שאסור להקליט" | הגישה ייחודית שסודקת את המוסכמות בלי לסטות מילימטר מההלכה | שיחה מרתקת בעקבות המהומה על תורה, קנאות, ועל ההזדמנות שנולדה מתוך הצעקות (דבר ראשון)
אירוע אלימות חמור במרכול ברחוב אלנבי בתל אביב: תושב רחובות נעצר בחשד שתקף מוכר בחנות באמצעות בקבוק שניפץ על ראשו, ולאחר מכן נמלט מהמקום עם בקבוקי אלכוהול שגנב מהמדפים | שוטרי תחנת לב תל אביב שהוזעקו לזירה הצליחו לאתר את החשוד ולעצור אותו בתוך זמן קצר בסמוך למקום | צפו (בארץ)
עמודיעין עילית: עשרות פורעים הקיפו את רכבו של ראש ישיבת 'פתחי עולם' הגאון רבי אליהו פייבלזון, גידפו אותו בצעקות "רוצח נשמות" והכו אותו. בהיעדר נוכחות משטרתית, תושבים מקומיים נאלצו לחלץ את הרב בשיניים מתוך ההמון (חרדים)
לפי כתב האישום, אסף ישראל אריה, בן 28 מבאר שבע, הציע לבצע "עבודות יותר רציניות" תמורת כסף, הצטייד בסכין ובתרסיס פלפל, צילם את ביתו של הח"כ לשעבר ואף התבקש בהמשך לאתר את כתובתו של ראש השב"כ לשעבר רונן בר
תיעוד חריג פורסם ביממה האחרונה ברשתות החברתיות, בו נראית מהומה אדירה ואלימות בשדה התעופה הבינלאומי של מקסיקו סיטי (AICM) | בתיעוד מטרמינל 2 נראית אימות קשה בין הנוסעים ואנשי צוות השדה | על פי הדיווחים, מדובר בקבוצת נוסעים שהורחקה מהטיסה בשל הפרעה לסדר | על פי הודעת הרשות השופטת, כלל המעורבים בתקרית שבתיעוד נעצרו והובאו לחקירה | כך זה היה נראה (תעופה)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום: האם מי שהכה את חברו כשר לעדות או להצטרף למניין? וגם: המבזה תלמיד חכם אין רפואה למכתו • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
ההסתה נגד הציבור החרדי וליבוי השנאה שאינו פוסק, קוצרת פירות באושים תוך זמן קצר | בשורת מקרים במהלך היום ושיאם באירוע פרוע הערב, נהגים תועדו משתמשים באלימות פיזית קשה כנגד נהגים ברכבים שהשתתפו בשיירת המחאה היום | המשטרה מסרה כי "השוטרים פעלו במהירות להשבת הסדר הציבורי, החשוד יזומן עוד היום לחקירה בתחנה לבירור נסיבות המקרה" (חדשות)
גל אלימות קשה בשני מוקדים שונים ברחבי הארץ נגד שיירות המחאה: בכביש 7 סמוך לאשדוד חסם תוקף רכב מהשיירה וניפץ את השמשה לעיני הנוסעים, בנתיבי איילון הסתער נהג משאית חמוש בסכין ובמקלות והלם בברוטליות על חלונות מכונית שיצאה מבני ברק. בשני המקרים חשו הנוסעים סכנת חיים ממשית, והתיעודים והדיווחים הועברו לטיפול דחוף של משטרת ישראל (חרדים)