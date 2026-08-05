מכות בבית הספר על שם משפחתו היהודי, שתיית אלכוהול, עלייה לישראל - ולפני ארבע שנים, חלום אחד מסתורי ששינה הכל | סמיון גרפמן, מתארח בתוכנית "השם אחד" לשיחה יוצאת דופן עם יוסי עבדו | הוא מספר על המסע מחושך לאמונה, הקשר המפתיע בין הילדים שלו לבורא עולם, הנחת התפילין הראשונה, ומצהיר: "התורה תהיה פה 4,000 שנה אחריהם" • צפו בריאיון (השם אחד)
קנאביס, נייס גיא, אופיואידים, פנטניל, מורפיום, אלכוהול, פטריות, קקטוסים, צמחי הזיה, מוצרים לירידה במשקל, סטרואידים גז קצפות ועוד | הדוקטור שחיבר ספר על כל סוגי החומרים המסוכנים והמזיקים | מה הבעיה ב'טבעי' ומה באמת היה בתוך צנצנת דבש לשלום בית (תהיה בריא)
מה אתם יודעים על הכנת דרינקים? כי הברמן היפני לא רק מוזג אלכוהול – הוא מפיח בו חיים ומשאיר את הלקוחות שלו פעור פה | בין להבות כחולות שמרחפות באוויר לחציבת קרח בחרב סמוראים, גילינו איך הפך הברמן היפני לתופעה שאי אפשר להפסיק לצפות בה (חדשות בעולם)
מחקר חדש מגלה כי אזור במוח האחראי על קבלת החלטות מפעיל "הטיה סמויה" לטובת שתיית אלכוהול, אפילו לפני שקבלת ההחלטה נעשית במודע | החוקרים מציעים כי מדובר במנגנון שעשוי להסביר מדוע אנשים עם תלות במשקה מתקשים להעדיף תגמולים חברתיים על פני שתייה (בריאות)
חג הפורים כבר פה, ועם ישראל מצטייד ונערך לסעודת החג עם משקאות רבים וטובים, כדי להרבות בשמחה עד דלא ידע | אך באופן מוזר, אנשים אוהבים להתהדר ביין טוב או בוויסקי משובח שקנו לחג - אך יכולים לשתות את היין היוקרתי בכוס פלסטיק | כדי לטייב ולשבח את השתייה מהמשקה שבחרתם, ערכנו עבורכם את המדריך המלא להתאמת הכוס הנכונה לשתיית המשקה שלכם (מגזין פורים)
ערב שבת מברכים אדר, ריחות של פורים נישאים באוויר, כלל החנויות והסופרים פורקים 'משטחים' של שלל סוגי יין ואלכוהול, ועם ישראל נערך ומצטייד לקראת סעודת פורים לקיים את דברי המגילה "וְיֵין מַלְכוּת רָב כְּיַד הַמֶּלֶךְ" | לקראת הימים השמחים, צללנו בעומק החביות, טיילנו בין הגפנים והבאנו לכם את מילון המושגים המלא של היין, להכיר מקרוב את העולם הקסום (מגזין)
הגה"צ רבי אהרון בירנצוויג, שמתעסק בחינוך בחורי ישיבות, נכנס לחדרו של המנהיג וראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש ושטח בפניו את השאלות הקשות עימן מתמודדים בישיבות | בין היתר התייחס ראש הישיבה בהרחבה לתופעה של שתיית אלכוהול, לימוד תנ"ך וכן על סעודות שבת בישיבות | צפו בתיעוד המלא (חרדים)
המונים התכנסו באולמי 'הדר דימול' לסעודת הילולא מפוארת לכבודו של הצדיק מרעננה, רבי יצחק הוברמן זצ"ל | את שולחן המזרח פיארו רבנים ואישי ציבור בכירים בראשות בנו וממשיך דרכו, רבי שמואל הוברמן | במהלך הערב עברו המשתתפים להתברך בברכת 'לחיים' אצל ממלא מקומו, כאשר האלכוהול נשפך כמים כמיטב המסורת | המעמד נחתם בריקודים סוערים של הקהל (חרדים)
בקרוב צפוי להיפתח במדינה הערבית - סעודיה, חנויות אלכוהול חדשות, במסגרת מהלך שנועד להקל עוד יותר על ההגבלות הדתיות במדינה | בעבר האלכוהול היה זמין במדינה בעיקר דרך דואר דיפלומטי, השוק השחור או ייצור ביתי (בעולם)
כנגד ענקית התעופה האמריקנית "יונייטד איירליינס" הוגשה תביעה ע"י טייס לשעבר של החברה על "אפליה גזענית ונקמה" לאחר שפוטר בשל סירובו להשתתף בתוכנית טיפול בהתמכרויות | הטייס נלחם על קבלת משרתו בחזרה, וכן על שכרו הקודם מהתקופה שבילה מובטל ביונייטד (תעופה)
ביולי האחרון מטוס נוסעים של חברת התעופה הניגרית Air Peace סטה ממסלולו במהלך הנחיתה והחליק על המסלול | על פי תחקיר של רשות הבטיחות הניגרית, הטייס וטייס המשנה נמצאו 'חיוביים לאלכוהול', איש צוות נוסף נמצא 'חיובי לקנאביס' | בחברה מכחישים את הטענות ומאיימים בתביעת דיבה (תעופה)