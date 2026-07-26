נוסע תיעד את נחיתת האונס רגע אחרי תקלה במנוע | מטוס מדגם Cessna Grand Caravan של חברת Wright Air Service ביצע נחיתת חירום מוצלחת באזור רכס ברוקס שבאלסקה, לאחר שסבל מתקלה במנוע במהלך הטיסה | אחד הנוסעים תיעד את רגעי הדרמה מתוך המטוס, כשהטייס מבצע נחיתת אונס בשטח פתוח | למרות האירוע, כל הנוסעים ואנשי הצוות יצאו ללא פגע | כך זה נראה - צפו ברגעי הדרמה (תעופה)
טיסה מטוקיו לפרנקפורט עוררה היום עניין רב ברשת בעקבות שינוי כיוון פתאומי שביצעה, וזאת לאחר שכבר עברה את רוב הדרך ליעדה | לאחר יותר משש שעות באוויר הטיסה החלה לחזור לכיוון טוקיו | החזרה עוררה ספקולציות רבות ברשת שכן היא אורכת כשבע שעות, כך שזמן הטיסה הכולל מטוקיו לטוקיו יהיה כ-13 שעות - ללא סיבה מיוחדת | זה מה שהתגלה (תעופה)
סטודנט נעצר בארה"ב לאחר שתלש עבודות אמנות מקירות גלריה בקמפוס ואף אכל אותן, במחאה על שימוש בבינה מלאכותית ביצירות | הסטודנט טען כי הוא לא יכול היה להשלים עם הצגת יצירות שנוצרו באמצעות בינה מלאכותית (מעניין)
התכה מהירה של קרקעות פרמאפרוסט בקטבים משחררת תגובת שרשרת כימית שמזהמת את נהרות אלסקה במתכות רעילות וחומצה, עם השלכות חמורות לדגה, לקהילות הילידיות ולמערכת האקולוגית כולה | תהליך שמתרחש במהירות, מותיר כתמים כתומים במים והורס מהיסוד אזורים שנחשבו עד כה לבלתי נגועים והמדענים מזהירים: "אין דרך חזרה" (בעולם)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ונשיא רוסיה ולדימיר פוטין נפגשו אמש בבסיס הצבאי באלסקה כדי לדון בדרכים לסיום המלחמה על אדמת אירופה | הבית הלבן והקרמלין פרסמו כל אחד בנפרד את הרגעים הגדולים מהמפגש, מהנחיתה מהמטוסים, דרך המפגש על המסלול ועד למסיבת העיתונאים המשותפת | צפו ברגעים הגדולים של הפסגה (חדשות)
בין שורת הפיצוצים המסתוריים באיראן בשבוע האחרון, בלט צירוף אירועים מוזר במוצאי השבת בעיר קראג' שבצפון איראן, הכולל סדרת פיצוצים ורעידת אדמה | בלוגר איראני טוען כי בכל פעם שישראל רצתה לתקוף באיראן, או בכל מקום אחר בעולם, היא הפעילה נשק הגורם לרעידות אדמה - ותקפה בחסות הרעש | יצאנו לבדוק את הטענות, ומסתבר כי ישראל היא לא היחידה שמואשמת בשימוש בנשק כזה | סקירה מרתקת (מגזין)