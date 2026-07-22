עימותים חריגים התפתחו במהלך השבת בכניסה לעיר אלעד, לאחר שבחורי ישיבות מחו נגד כניסת כלי רכב לעיר בשבת. במהלך האירועים נדרסו מספר בחורי ישיבה, ובהמשך התחדשו העימותים גם במוצאי שבת • בשעה האחרונה המשטרה החלה בגביית תלונות מהבחורים (עולם הישיבות)
המונים ליוו אתמול למנוחות את הרבנית מרת צרף ע"ה, שנפטרה ביום הולדתה ובדיוק חודש ימים לאחר הסתלקותו הפתאומיות של בעלה זצ"ל במהלך חתונת נכדם בבני ברק • מסע ההלוויה יצא משכונת רמת אלחנן לעבר בית החיים באלעד | יצחק ורדי מגיש תיעוד דומע (חרדים)
מאות חסידי ויז'ניץ באלעד קידמו השבוע ברינה את פני האדמו"ר מויז'ניץ, שהופיע לביקור הוד בעיר וזאת לאחר תקופה ארוכה שלא ביקר במוסדותיו הק' ברחבי הארץ • במהלך הביקור פיאר האדמו"ר את שמחת שבע הברכות לנכדתו בשילוב מעמד חצי יובל למוסדות החסידות בעיר • בסיום השמחה קם הרבי לריקוד נלהב והכריז מהי תפקידו של כל יהודי בעולם • סיקור ענק (חסידים)
בעיר אלעד חגגו חסידי דושינסקיא את מעמד הכנסת ספר התורה להיכל בית המדרש של החסידות בעיר • ברגעים מרגשים בחדרו של הרבי ימים ספורים קודם לכן, ללא נוכחות המשמשים והגבאים, כתב הרבי אות אחרון בספר, מזג במו ידיו כוסיות יין לבני המשפחה והאציל מברכותיו • צפו בתיעודים מירושלים ועד אלעד (חסידים)
לקראת מתן
תורה התקיים באלעד המעמד המסורתי בתלמוד התורה 'תורת חסד', כאשר אבות ובנים קיבלו את התורה יחד בלימוד משותף ומרגש | המרא דאתרא הגרש"ז גרוסמן, שמלווה
את הת"ת לאורך השנים מקרוב, עמד בדבריו על ההשקעה החינוכית והאווירה הישיבתית
המיוחדת השוררת במקום | המעמד הסתיים בקומזיץ
מרגש עם אמן הרגש שמוליק סוכות שסחף אחריו את ההורים והתלמידים לשירי נשמה
וקרבת ד' (חרדים)
אלעד לבשה חג: מאות חסידי ערלוי התאחדו לשבת מרוממת בראשות האדמו"ר שהגיע לביקור חיזוק בעיר • בליל שישי ערך הרבי טיש מיוחד לתומכי המוסדות • במהלך השבת עורר האדמו"ר את חסידיו להתכונן כדבעי לקראת חג השבועות • צפו בגלריה (חסידים)
רבנים, פוליטיקאים, אישי ציבור ואלפים מתושבי העיר אלעד, השתתפו השבוע בחתונת בתו של ראש עיריית אלעד יהודה בוטבול, עם הבחור נתנאל לוי מבחירי ישיבת 'יסודות' שהתקיימה באולמי 'כתר הרימון' בבני ברק, בסידור חופה וקידושין כובד ראש ישיבת יסודות הגאון הרב ברוך צבי לב • צפו בגלריה של הצלם יעקב כהן (חדשות חרדים)
מעבירין את המת מלפני הכלה: קהל רב ליווה היום למנוחת עולמים את ראש הכולל, הגאון רבי משה צרף זצ"ל, שנפטר בפתאומיות אמש בעיצומה של שמחת נישואי נכדו | מסע ההלוויה יצא מביתו בבני ברק לעבר בית העלמין באלעד, שם נטמן לקול בכי המשפחה והתלמידים | גדולי תורה ספדו לדמותו הייחודית, ששילבה גדלות בתורה ונועם הליכות (חרדים)
הלם בעולם התורה: הגאון רבי משה צרף זצ"ל, ראש כולל 'שיר למעלות', התמוטט הערב (ראשון) במהלך שמחת חתונת נכדו עם בת ראש עיריית אלעד, יהודה בוטבול | לאחר מאמצי החייאה, נאלצו הרופאים לקבוע את פטירתו בשעה שהמשתתפים עוד נמצאים בעיצומה של השמחה (דיין האמת)