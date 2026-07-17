העונה המאתגרת של האלרגיות כבר כאן, ובמשפחות ברוכות ילדים מדובר במכת מדינה של ממש שמחרבת את הלימודים והשינה בחדרים הצפופים. מומחית בריאות בכירה משרטטת את הדרכים המהירות לאבחון רפואי ביתי, מנפצת מיתוסים ומציגה את החיסון הייחודי החדש (עולם הבריאות)
חוקרים מאוניברסיטת סטנפורד זיהו שלושה חלבונים מצמחים נפוצים - סויה, תירס וחיטה - שביכולתם ללמד את מערכת החיסון במעי לזהות מזון כידידותי ולא כאויב | הגילוי עשוי לשנות את הגישה להבנת אלרגיות למזון ולפיתוח טיפולים חדשניים נגדן (בריאות)
מחקר רחב היקף מגלה כי בשר שגודל במעבדה עשוי להוות בשורה לאנשים האלרגיים לבשר מסורתי - אך דווקא להגביר את הסיכון עבור הסובלים מתסמונת האלפא-גאל, אלרגיה הנגרמת מעקיצת קרציות ונעשית שכיחה יותר בארה״ב (בריאות)
רופאים שלא היו בתפקיד הצילו דייל של איתיחד איירווייז שהתמוטט במטוס, לאחר שסבל מתגובה אלרגית מסכנת חיים ולקה בהתקף אלרגני קשה | אנפילקסיס הוא מצב חירום רפואי חמור ביותר הדורש התערבות מהירה כדי למנוע פגיעה חמורה או אפילו מוות (תעופה)
אלרגיות למזון ולמרכיבי סביבה הפכו בשנים האחרונות לגורם סיכון בריאותי עולמי, במיוחד בקרב ילדים | מגמות עלייה בשיעורי התחלואה, השפעת סביבה עירונית וממצאים עדכניים מחייבים את ההורים וצוותי הרפואה לשים דגש על איתור סימנים מוקדמים של תגובות אלרגיות מסכנות חיים ולנקוט באמצעי מניעה מערכיים (בריאות)
אמא תובעת את קטאר איירווייז על 5 מיליון דולר לאחר שדיילת האכילה את בתה בחטיף חלבי, במהלך טיסה ארוכה מוושינגטון לדוחה, למרות שנאמר לה שהילדה אלרגית חמורה למוצרי חלב ואגוזים | לאחר הנחיתה הילדה חוותה תגובה אלרגית חריפה ונלקחה לבית חולים, שם אושפזה ביחידה לטיפול נמרץ (תעופה)
זוג נוסעים בעלי אלרגיה לאגוזים המסכנת חיים, טוענים כי הם "נאלצו" לרדת מטיסה לאחר שאנשי הצוות סירבו להפסיק לחלק עוגות המכילות שקדים | דובר החברה מסר כי "למרות שאנו עושים כמיטב יכולתנו לתמוך בנוסעים הסובלים מאלרגיות, למרבה הצער איננו יכולים להבטיח סביבה 'נטולת אגוזים' בטיסה" (תעופה)
בפעולה מהירה ומוצלחת צוותי הרפואה של איחוד הצלה העניקו היום סיוע רפואי ראשוני והצילו את חייה של צעירה בת 18 שפיתחה תגובה אלרגית בקבר רחל אמנו בבית לחם | הנערה קיבלה סיוע רפואי מציל חיים תוך שימוש במזרק אפיפן - מזרק אוטומטי המשמש להזרקת כמות מדודה של אדרנלין (בארץ)
אנו רוצים לשלוח את ילדינו לגן בידיעה שהם בטוחים ומוגנים, אבל כשהמציאות כוללת ילדים עם אלרגיות שונות, המתחם בין בטיחות לרווחת כל הילדים מציף דילמה | האם הגבלת תפריט של כל הגן בשל אלרגיה היא כורח המציאות? איך מאזנים בין הצרכים של ילד עם אלרגיה למען כל ילדי הגן ומה עושים כשזה מתנגש עם קשיים נוספים כמו קושי בוויסות חושי והפרעות אכילה של ילדים אחרים בגן? (מאמע, נשים, משפחה)
"להיות אמא לילד אלרגי זה לחיות בחרדה מתמדת. חרדה שמשהו רע יקרה. בכל אירוע משפחתי אני צריכה להזכיר לכולם שיש לי ילד אלרגי, קובעים תפריט חלבי ואז אני צריכה להזכיר ולהתחנן: "בבקשה בלי חלבי" (משפחה, ילדים, מאמע)