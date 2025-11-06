לאחר בירורים מורכבים לגבי מקום מגוריה החדש,
החליט האב, לאחר התייעצות עם גורמים מקצועיים, לקחת את יחיאל לביתה. הכאב הגדול לא
איחר לבוא. הם עמדו מחוץ לבית, יחיאל ניגש בלב דופק ודפק בדלת. אמו שאלה מעבר לדלת
הסגורה "מי זה?", ויחיאל ענה בקול רועד את שמו. הדלת לא נפתחה. היא סירבה
לפתוח לו את הדלת (מגזין כיכר)
אחת ההשלכות מהגדילה המבורכת של הציבור החרדי, היא התרחבות תופעת ה'מעוכבים' בשידוכים לממדים עצומים | כמויות בלתי נתפסות של בחורים ובחורות שטרם מצאו את זיווגם | לתופעה הכאובה שקיימת כמעט בכל בית בישראל, ישנם סיבות רבות ומגוונות, אך לפעמים דווקא מי שאחראי לכך הם האנשים הקרובים ביותר | סיפור כואב על תופעה כואבת לא פחות (מגזין, חרדים)
העייפות מאיימת להכריע, שמונה בערב- את רק מייחלת לקצת שקט, אבל החופש הגדול מכתיב סדר יום אחר- הבנות התחילו את היום, הבנות בחופש- את לא, את רוצה לישון החגיגה רק התחילה • כך נראה ערב שגרתי בחופש הגדול בבית עם בנות (מאמע, נשים)
בריקוד הסבוך של הביתיות, אמהות הן הגיבורות הבלתי מוזכרות שמלהטטות עם שפע של תפקידים בכישרון מופלא. בעוד שבני הבית עשויים להתפאר במגוון רחב של כישרונות, ישנן משימות מסוימות שרק אמא שולטת בהן. בואו נצא למסע קליל בין עשרת התפקידים המובילים שרק אמא באמת יודעת לבצע בבית (נשים, בית).
בימים אלו בו הלחץ מורגש בפנים, מבעבע בנו כלבה רותחת. אנו רוצות להשפיע על האווירה הביתית. אנחנו עקרות הבית- עיקר הבית: יש לנו תפקיד משמעותי בעיצוב האווירה בבית. על ידי טיפוח סביבה רגועה ונעימה שתטפח תחושת שלווה אצל הילדים, אשר תלווה אותם כל חייהם (הורות).
תוך שנתיים שיניתי בעצמי המון דברים: זה היה הלבוש עם הסטייל המעודכן ביותר, מה שגרם לאורך החצאיות והשמלות שלי להתקצר בכל קניה, וסגנון הלבוש הפחות שקט שחרג מהמקובל, ומי היה מאמין: להיות פחות אמא למיכלי שלי. כי מה שעניין אותי תמיד, זה להיות רמה אחת יותר ממה שאני (משפחה)
יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה, חבר-הכנסת יעקב אשר, עצר את הדיון בוועדה כשקיבל שיחת טלפון מאמא שלו | הח"כים קיבלו זאת בהבנה - "אמא זה מעל הכל", והוא הגיב: "סליחה, זה יותר חזק מהכל. ברוך השם" • צפו (חרדים)
פעמים רבות אנו בבית רוצים להוביל קו קיצוני, במחשבה שבגלל הקיצוניות, כיסינו את עצמנו, ולא יהיו בעיות יותר; ואז כשלילד יש משהו לספר, הוא חושש לשתף אותנו, כי מראש הוא יודע שהוא הופך להיות בעייתי | זהו סיפור על אישה שהחליטה פשוט להיות אמא, ולהקשיב (משפחה)