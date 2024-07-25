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כארבעים מתרחצים ששהו בפארק המים בחוף גיא בכנרת, פונו הלילה למיון בבתי חולים בצפון מחשש שנדבקו בדלקת המוחית "אמבה אוכלת מוח". לאחר בדיקה במיון 36 שוחררו הביתה וארבעה ילדים אושפזו להמשך בדיקות והשגחה | לפני כשלושה שבועות נפטר בן 26, ימים ספורים לאחר שאובחן כי נדבק ב"אמבה אוכלת מוח", אתמול דווח על ילד במצב קשה (בריאות)
ילד בן 10 מהצפון ללא מחלות רקע לקה בדלקת מוחית ואושפז בבית החולים זיו בצפת במצב קשה והרופאים נאבקים על חייו | משרד הבריאות: גם הוא וגם מטופל בן 26 שנפטר מהדלקת לאחרונה - בילו בפארק מים סמוך לכינרת. "על כל אדם שהיה בו ויש לו חום, כאב ראש או תסמינים אחרים - להגיע לבית חולים (חדשות, בריאות)
משרד הבריאות מעדכן כי ילד כבן 10 לקה בדלקת מוחית, מורדם ומונשם בטיפול נמרץ בבית החולים זיו. הבוקר נשלחה דגימה למעבדות על מנת לבדוק את החשד שהילד חלה כתוצאה מאמבה נדירה | לפני כשלושה שבועות נפטר בן 26, ימים ספורים לאחר שאובחן כי נדבק ב"אמבה אוכלת מוח" (בריאות)