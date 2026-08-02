בית משפט השלום בחיפה האריך את מעצרו של תושב קריית ים שגנב אמבולנס שחנה מונע וממוזג ביום רביעי האחרון, בזמן שהנהג יצא ממנו להוריד חולה מביתה | המשטרה טוענת כי גנב את הרכב, נהג בו ללא רישיון כשהוא שיכור וגנב ממנו כסף ורכוש | צפו בתיעוד (בארץ)
כתב אישום הוגש היום נגד תושב זמר בשנות ה-30 לחייו, שנעצר לאחר שגנב אמבולנס מצוות רפואי שהגיע לטפל בו | החשוד, שהיה ככל הנראה תחת השפעת אלכוהול, תקף את הפראמדיקים בגלל חוסר שביעות רצון מהטיפול, נטל את ההגה ונמלט בנסיעה פרועה לכיוון דרום עד שנטש את הרכב סמוך למחלף בני דרור | צפו (משפט, בארץ)
דובר צה"ל בערבית פרסם אזהרה שלפיה צה"ל עלול להתחיל לפעול נגד משאיות אזרחיות, מאחר שחיזבאללה מוביל בהן טילים ובכך מסכן את תושבי ערי החוף והכפרים בלבנון | "צה"ל מזהיר כי כל משאית הנוסעת סמוך לחוף עלולה לסכן את עצמה עקב נוכחות חיזבאללה באזור", אמר אדרעי (צבא)
כוחות החירום הוזעקו להולכת רגל שנפגעה מרכב ברחוב ירמיהו בירושלים | חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבי"ח שערי צדק, אישה כבת 25 במצב קשה עם חבלת ראש | החובשים בזירה מסרו: "הענקנו לה טיפול רפואי ראשוני, ותוך מתן טיפול תרופתי וייצוב מצבה פינינו אותה לחדר הטראומה בבית החולים, כשמצבה מוגדר קשה" (בארץ)
בימים האחרונים הועברו לידי כוחות הרפואה הדרוזים בדרום סוריה 5 אמבולנסים של מגן דוד אדום שיצאו משירות מבצעי, בתיאום מלא ובהסכמת התורמים, כצעד הומניטרי שנועד לחזק את יכולות הצלת החיים בכפרים הדרוזיים בדרום סוריה | כל אחד מחמשת האמבולנסים צוידו בתיקי ציוד רפואי לחובשים ולרופאים (חדשות)
במעמד שר הבריאות הרב אוריאל בוסו וראש מועצת עמנואל הרב אליהו גפני, נחנך אמבולנס ממוגן ירי חדש של מד"א שישרת את תושבי האזור | האמבולנס המתקדם, שנרכש בעלות גבוהה, מצטרף למערך הצלת חיים מורחב של מתנדבי מד"א בעמנואל | "חובתנו להבטיח כי מערכות ההצלה יוכלו להגיע לכל מקום, בכל זמן, ובכל תנאי שטח", אמר השר הרב בוסו (חדשות בריאות)
צוותי רפואה שהוזעקו לשכונה החרדית בירושלים, נדהמו לגלות כי רוססו צלבי קרס בידי אלמונים על רכבי החירום במקום | החשוד במעשה אותר על ידי המשטרה במהלך תהלוכת ראש חודש, שנערכה על ידי קיצוניים באזור, ונעצר לחקירה (משטרה)
תיעודים בלעדיים מהביצוע המרגש לשיר שכתב ראש הישיבה והולחן ע"י הלל פלאי | האירוע הביזארי שהתרחש בישיבה והוקרן במהלך תוכנית הקעמפ של קמניץ | הטרנד של בחורי הישיבות במהלך הקעמפים | מכתב הרבנים נגד ישיבת בעלזא - נורוק | ההספד של המנהיג הליטאי למנהיג הספרדי (מעייריב)
הטוראי החרדי שהוצב בכפר חב"ד מועבר אל התחנה המרחבית | האם החרדים מנותקים ממה שקורה במדינה ומה היחס לגיוס מילואים? | קידוש שם לובביץ' ומבצע צדקה והאם כל מילואימניק הוא בהכרח נזקק? | וגם, הכבאי שמכבה שריפות עם בגדי שבת • מנדי אושר עם יומנו של מילואימניק - הפרק השלישי (צבא)
מנהלת תוכנית המרכבה והרק"ם (מנת"ק) במשרד הביטחון הובילה תוך כדי לחימה, פיתוח מזורז של פתרונות ייחודיים לשדה הקרב | אחד הפתרונות הוא נגמ"ש נמר שהוסב לניידת טיפול נמרץ ממוגנת ובה הציוד הרפואי המתקדם ביותר לטיפול נמרץ תחת אש בלוחמי שנפגעים | צפו והכירו את ה"נמרבולנס" (צבא)
אלון פז, התפרסם לאחר שעבר תאונה קשה מאוד ממנה יצא משותק בכל חלקי גופו - למעט הראש שעובד כרגיל, בחר לבחור באופטימיות, חזר בתשובה וכיום הוא עוסק בקירוב לבבות | אמש, הוא התחתן והובא לחתונה באלונקה של איחוד הצלה • צפו בתיעוד סוחט דמעות (חדשות חרדים)
ארגון איחוד הצלה התקין על כספות התרופות באמבולנסים מנעולים חכמים מיוחדים, שפותחו על ידי חברת פלאפון בשיתוף עם סטארקום, על מנת למנוע גניבת תרופות מבוקשות כמו מורפיום וקטאמין. המנעולים החכמים יאפשרו גישה לכספת רק לאנשי צוות מורשים ומנהל המערכת יקבל דיווח בזמן אמת על כל ניסיון ללקיחה לא מורשית של תרופות (חדשות בריאות)