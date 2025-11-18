איחוד הצלה הרחיב באופן משמעותי את הצי המבצעי שלו, עם מסירתם של 20 אמבולנסים חדשים לסניפיו ברחבי הארץ. האמבולנסים החדשים מצויידים בציוד הרפואי והטכנולוגי המתקדם ביותר, ויאפשרו לצוותים הרפואיים להעניק מענה מהיר, מקצועי ומציל חיים (בריאות)
החל השלב המכריע במיזם הרחפנים הלאומי: ניסויים באספקה רפואית, פיקוח עירוני ושילוח מזון • הניסוי יבחן הפעלה יומיומית, תיאום וניהול באמצעות מערכות בינה מלאכותית • שרות הממשלה: המיזם יקדם את ישראל לחזית החדשנות העולמית בתעופה (בארץ, טכנולוגיה)
צה"ל פרסם היום את הממצאים שעלו בתחקיר על התקרית בשכונת תל א-סולטן ברפיח בה נהרגו 15 פלסטינים בירי לעבר האמבולנסים | לפי כל המידע שיש בידי המפקדים, לא נמצאו ראיות לכפיתה של הרוגים טרם הירי או לאחריו, וגם לא היו ראיות להוצאה להורג | עם זאת סגן מפקד סיירת גולני יסיים את תפקידו בשל אחריותו כמפקד הכוח בשטח והדיווח החסר והלא מדויק בתחקיר הראשוני שבוצע בשטח (צבא וביטחון)
בעקבות מצב הלחימה בדרום וגיוס כלל האמבולנסים של מד"א לאזורי הגבול והלחימה - ברחבי גוש דן מעניקים כונני הצלה מענה רציף לאורך כל שעות היממה באמצעות שלשה-עשר אמבולנסים של מד"א המוכנים להזנקה מידית (חדשות, מלחמה).