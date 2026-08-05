מכות בבית הספר על שם משפחתו היהודי, שתיית אלכוהול, עלייה לישראל - ולפני ארבע שנים, חלום אחד מסתורי ששינה הכל | סמיון גרפמן, מתארח בתוכנית "השם אחד" לשיחה יוצאת דופן עם יוסי עבדו | הוא מספר על המסע מחושך לאמונה, הקשר המפתיע בין הילדים שלו לבורא עולם, הנחת התפילין הראשונה, ומצהיר: "התורה תהיה פה 4,000 שנה אחריהם" • צפו בריאיון (השם אחד)
מיוחד לתשעה באב: דבריו המרטיטים של האדמו"ר הרה"ק בעל ה'שפע חיים' מצאנז זי"ע, שאיבד בשואה את אשתו, 11 ילדיו ואת כל חסידיו • בהקלטה מצמררת המקבלת משנה תוקף ביום האבל, נשמע הרבי מצהיר: "אני נותן שבח והודיה לה' על הזכות להיות בתוך עמו בשנות הזעם" • באדיבות מערכת 'באוצר החיים' (חסידים)
השאלה שהרעישה את חתן פרס הנובל: מפגש יחידות לילי ויוצא דופן בין הסופר ניצול השואה אלי ויזל לרבי מליובאוויטש, הוליד תשובה קצרה ומטלטלת ששינתה את חייו של ויזל לעד. בשיעור מרתק לפרשת דברים, צולל המגיד והדרשן הרב ג'ייקובסון אל נבכי המפגש ההיסטורי, ומגלה דרך פירוש רש"י ותורתו העמוקה של רבי נחמן מברסלב כיצד דווקא הכפירה והספקות נובעים לעיתים מרגישות פנימית גבוהה, מדוע האמונה היא הבחירה האמיצה ביותר, ואיך אפשר לחיות עם שאלות קשות ופתוחות – ומתוכן למצוא משמעות עמוקה ומנוחת נפש אמיתית | צפו (יהדות)
ליהודי הייתה אמונה פשוטה בבעל שם טוב הקדוש. בכל פעם שהיה מסתבך והרגיש שעוד רגע יתפסו אותו, היה רץ אל הבעל שם טוב ואומר: “רבי, כבר ראו אותי… עוד מעט יתפסו אותי… בבקשה תברך אותי שלא אֵעָצֵר.” הבעל שם טוב היה מברך אותו – ובדרך פלא הוא היה ניצל | סיפור חסידי למוצאי שבת מהרב הרב יצחק ישי בנון (חסידים)
מבית חילוני, דרך עשור של חיפוש רוחני בבודהיזם ועד לחברותא קבועה בכתבי הרב קוק | כוכב הרשת עומרי פלד, שמלמד תורה ברשת, מתארח בתוכנית "השם אחד" ומספר ליוסי עבדו על הרגע המדויק שבו הרגיש צריבה, גל התשובה שמשנה את פני המדינה, הניסים הגלויים שלו כחייל, והדבר האחד שאנשים באמת רוצים לשמוע | "הגיע הזמן להפסיק עם השטויות" | צפו (השם אחד)
כיצד קמים מטרגדיה שגבתה את חייהם של שבעה בני משפחה ברגע אחד? | מה קורה כששם האישה המנוחה נפלט בטעות מול הרעיה הנוכחית? | מדוע הוא לא כועס על הנהג? | ואיזה נס שמימי התרחש באולפן בדיוק ביום ההקלטה? • דוצי גוטשטיין, הניצול היחיד, חוזר בריאיון מרגש בפודקאסט 'כיכר FM' בהגשת אלי גוטהלף, לרגעי האימה מאסון הרכבת שזעזע את מדינת ישראל לפני 16 שנים, חושף את מסע ההתמודדות המטלטל ומציג סיפור חיים פנומנלי שכולו השראה ואמונה יוקדת • צפו בריאיון (כיכר FM)
אחרי מספר שבועות של מסע משותף, בו חלקנו תובנות ולקחים, מסקנות ומהלכים, והצפנו את קולם המושתק של הרווקים והרווקות בעלי רקע רפואי, השבוע מגיעה הסדרה ש(אני מקווה ש)אהבתם לסיומה בטור אופטימי מלא תקווה ואמונה | וגם זה קרה: כותב השורות בעצמו התארס, במהלך כתיבת הטורים | 'זיווג עגום' • פרק סיום (מגזין כיכר)
אלי גוטהלף חבש כיסוי עיניים וניסה להיכנס לעולמו של מאיר לוי, שאיבד את ראייתו בגיל 20. בין שנים של דיכאון, אהבה שנולדה בזכות כלב נחייה ובן שמעולם לא ראה - הוא חשף תפיסת חיים שמערערת כל מה שאנחנו חושבים על סבל, אושר ואמונה. כיכר FM | צפו
סרטוני רץ ברשת מתוך 'דבר ראשון' | תיעוד מתוק מדבש של אמונה תמימה של ילד | הזמר, הרב עמיחי סובר בקטע מיוחד עם המשפחה | סוכן המוסד נחשף בגיל 95 יש לו מסר חד משמעי | המיתוסים המטופשים שיעשו אתכם חולים | למה עדיף לאכול שוקולד מלאכול תמר (דבר ראשון)
חבר מועצת הרבנות הראשית ומגדולי מזכי הרבים, הפוסק הגאון רבי יגאל כהן, ראש מוסדות 'יביע אומר', בשיעורו השבועי, שנמסר הערב (שלישי) מאולמי סוסייטי בבת ים ומועבר באתר 'כיכר השבת' • הנושא השבועי: "אסור להתלונן!" • צפו בשיעור בשידור חוזר (חרדים)
ערב חג השבועות, מזכה הרבים הרב יוסף דלויה, שמחבר את דור המסכים והרחוב אל התורה, בריאיון בלעדי ליוסי עבדו - חושף איך מחברים את "דור הטיקטוק" לתורה? רגע השבירה ששינה את חייו, הנוסחה לריפוי החרדות והדיכאון של צעירי הדור והסוד שהוא מבקש מכל אחד מאיתנו לקחת לליל מתן תורה | הסודות של הרב שסוחף את הנוער, קורע את המסכות ומנגיש את התורה לדור הצעיר נחשפים בריאיון מיוחד ומרתק • צפו (השם אחד)
בעוד המגזר הדתי-לאומי צובע את הבירה בלבן וחוגג את "אתחלתא דגאולה", ברחוב החרדי שומרים על שגרה ומקסימום עולים לקבר שמואל הנביא | עורך אתר 'סרוגים', אריה יואלי, התיישב לשיחה טעונה עם משה מנס בתוכנית 'דבר ראשון' כדי להבין: למה החרדים לא חוגגים ועל מה צריך להודות (דבר ראשון)
ממחנך ורכז שכבה לנווד של השם | המפגש המקרי (או שלא) בין משה מנס לנדב רוט | סיפורו של לוחם שפשט את המדים ויצא לטיול אחד בלתי נגמר | בלי ארנק, כסף או טלפון הוא נע ונד | לא יודע איפה אוכל בבוקר או אישן בלילה | זרקור למציאות של אלו שמתקשים לחזור לשיגרה (דבר ראשון)
שורד השבי דוד קוניו חוזר בראיון חשוף לערוץ 12 אל הרגעים שבהם רק האמונה והתפילות מנעו ממנו לקרוס בתוך חשכת המנהרות | בשיחה כואבת הוא מתאר את המאבק על הרוח מול הטרור הפסיכולוגי של חמאס, ואת המציאות הבלתי אפשרית של אב שמנסה להוכיח לבנותיו שוב ושוב: "אבא פה, והוא פה כדי להישאר" (חדשות בארץ)
שמעון ויזנטל מוכר לעולם כ"צייד הנאצים" הקשוח שהקדיש את חייו לרדיפת צדק, אך בתוך יומניו מסתתר סיפור אנושי מטלטל ומלא אמונה | כיצד מפגש מקרי עם רב אמריקאי לאחר השחרור חשף פן אחר באישיותו של כל יהודי, ושינה את האופן שבו ניתן להסתכל על המציאות דווקא מהחלק הטוב והמאיר שבה (חדשות בארץ)