בדוח איומים דרמטי שמפרסם המטה ללוחמה בטרור בהולנד, שובצה ישראל לראשונה לצד איראן ורוסיה כמדינה המפעילה השפעה זרה. המהלך מעורר סערה חסרת תקדים, בעוד ירושלים דוחה את ההשוואה על הסף ורואה בכך עיוות חמור של מאבק לגיטימי באנטישמיות (בעולם)
ויכוח ההרים - מדרש שנכתב לפני אלפיים שנה, פיוט מהגניזה הקהירית - שבעת ההרים, כולם נפגשו בוקר אחד של חג השבועות על במה קטנה באמסטרדם | המטרה: מסר לקהילה השסועה - אפשר להיות שונים, אפשר לבוא ממקומות שונים והתורה מחזיקה את כולם | פרק שביעי בסדרה (היסטוריה)
מזג אוויר חורפי קיצוני גרם היום לשיבושים נרחבים בתנועת הטיסות, הרכבות והכבישים בהולנד, כאשר מאות טיסות בוטלו וכל תנועת הרכבות באזור אמסטרדם הושבתה לחלוטין | נמל התעופה סכיפהול באמסטרדם, מהעמוסים באירופה, ביטל עד כה כמעט 2,600 טיסות תוך ימים אחדים (תעופה)
מספר בני אדם נהרגו בהולנד במהלך חגיגות השנה החדשה, באירועים שהוגדרו על ידי המשטרה המקומית כ"אלימות חסרת תקדים" | במקביל, מבנה היסטורי באמסטרדם עלה בלהבות, מה שהביא לקריסת המגדל בן 50 המטרים | כך "חגגו" באירופה את השנה החדשה (בעולם)
ענף התעופה בישראל חוזר אט אט לשגרה ערב המלחמה, והחל מהיום חברת התעופה ההולנדית KLM חוזרת לפעול בקו תל אביב-אמסטרדם ותחדש את טיסותיה לישראל | המשמעות היא שלנוסעים הישראלים נפתחות מחדש אפשרויות חיבור רבות ליעדים באירופה, אמריקה, אסיה ואפריקה דרך שני נמלי הבית של החברה (תעופה)
המוזיאון הפופולרי, הבית לאוסף הגדול בעולם של עבודות וינסנט ואן גוך, מזהיר כי ייאלץ לסגור את שעריו אם המדינה לא תספק לו תקציב נוסף של 2.5 מיליון אירו בשנה לטובת תיקונים חיוניים בתשתית | המחלוקת המשפטית, שנמשכת כבר שנתיים, שמה במבחן את התחייבות הממשלה ההולנדית מהסכם היסטורי מ-1962 להבטחת קיומו ותחזוקתו של המוסד התרבותי - ומעוררת דאגה לעתידו של אחד מסמלי התרבות המרכזיים בהולנד (בעולם)
באכסניית הנס-ברייקר התמודדו עם מקום מט לנפול ומוזנח במיוחד | שלל ביקורות גרועות ומחסור במטיילים כמעט גרם למקום להיסגר ולמנהליו לא היה תקציב לשיפוץ | דווקא פרסום האמת הפך את המקום לסיפור הצלחה | "מלהגיד את האמת לא מפסידים" (פרסום)
הפורים-רב,
החיד"א
והפלפול שהפך למסורת עליזה |
כשהחיד"א
התארח בביתו של רבה של אמסטרדם,
הוא נחשף לדרשות
ההיתוליות של "רב
של פורים"
– פלפולים שנונים,
ללא שמץ של אמת,
שהצחיקו גם את גדולי
התורה |
מה היה מיוחד בשולחן
המלכים העשוי כולו מסוכר,
ואיך דרשה מלאת הומור
פתרה קושיה בגמרא?
(יהדות ואקטואליה)
מאז הפוגרום באמסטרדם בליל שישי האחרון, הרוחות בבירה אינן נרגעות, ונדמה כי יש מי שמעוניין בערעור היציבות במדינה | גם הערב, הפגינו עשרות פורעים בבירה, ירו זיקוקים והשליכו חפצים, והביאו להצתת חשמלית (בעולם)
אירוע תקיפת אוהדי מכבי תל אביב באמסטרדם, עדיין משפיע וישראלים רבים חוששים לטוס לחופשה בחו"ל, בדגש על יעדים שבהם רמת הסיכון גבוהה | המל"ל פרסם את סיווג רמות הסיכון במדינות השונות | לא טסים לפני שבודקים (ביטחון)
ה"הצלחה" המוסלמית בפוגרום באמסטרדם, מעוררת תיאבון בקרב שונאי ישראל | בקבוצות הערביות מופצות קריאות ל"תומכי פלסטין" שבפריז, לתקוף את המשתתפים הישראלים במשחק שייערך השבוע בפריז | קריאת אזהרה (העולם הערבי)
המיליארדר
היהודי-אמריקני,
ביל
אקמן,
החליט
להוציא את חברותיו מאמסטרדם בעקבות התקיפות האלימות של ישראלים על ידי מוסלמים
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אקמן: המעבר
של החברות מאמסטרדם ללונדון משלב עקרונות
עסקיים ומוסריים (חדשות
בעולם)