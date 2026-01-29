כולנו מדברים על החשיבות שבאמפתיה – מול הילדים, בני הזוג והסביבה – אך לעיתים קרובות מבלבלים בינה לבין הסכמה, הזדהות או שיפוטיות במסווה של פתרונות | משני סיפורים מפתיעים, על אדמו"ר שיוצא מגדרו כדי לחוש כל חסיד ועל רופא שהסכים לפגוש מטופל בדיוק בתוך השיגעון שלו - עולה תובנה פשוטה אך מטלטלת: כדי להגיע ללבו של אדם אחר, עלינו קודם כול להפסיק להתווכח עם המציאות שלו (חינוך ילדים)
כשמישהו אומר משהו לא נכון או עושה משהו שאנחנו מחשיבים ל"טיפשי" או "מוזר", אנחנו מרגישים אי‑נוחות פנימית, לעיתים אף 'רצון להיעלם'. באינטרנט קוראים לזה בדרך כלל "קרינג'" | אז למה מבוכה של מישהו אחר גורמת לנו להרגיש רע? (פסיכולוגיה)
כשאנחנו חושבים על אינטליגנציה, רובנו מדמיינים באופן אינסטינקטיבי מנת משכל גבוהה - חשיבה חדה, כישורי פתרון בעיות במהירות בזק ותפיסה מרשימה של עובדות. אבל כשזה מגיע לניהול חיים מצליחים ומספקים, השיחה עוברת לעתים קרובות לסוג אחר של אינטליגנציה: אינטליגנציה רגשית (EQ)- אז מה יותר חשוב בחיים? (אימון אישי)
אתם מבקשים מהמתבגר שלכם לעשות פעולה בסיסית כמו לסדר את החדר. נשמע פשוט, נכון? אבל תוך רגע, אתם מוצאים את עצמכם בלב סצנה דרמטית הכוללת טענות על כך ש"אני לא חייב לסדר ככה", נזיפות על חוסר צדק היסטורי: "למה אחיו הגדול לא נדרש לסדר את החדר בגיל הזה?" וטענות חדשות על כך שאתם "לא מבינים כלום". פתאום, בקשה תמימה הופכת לקרב שמרגיש כמו משא ומתן דיפלומטי, יש לכם מתבגר חמום מוח ודי נעלב: איך זה קרה? ומה עושים עם המצב הנפיץ? (מאמע, נשים, משפחה, הורות)
הרצון של הילד/ה "לא נגמר": עוד ממתק, עוד סיפור, עוד יחס ו"צומי", עוד לשחק עם חברות, עוד בעל-חיים, לקנות עוד חפץ, עוד ועוד אטקרציות, פרוייקטים וריגושים. הרצון של הילד חזק מידי? חשק גדל שלא מתמלא? הכל כאן, עכשיו ומייד? הילד לא מרוצה ממה שיש לו? אתם שואלים את עצמכם, למה הילד פועל כך ומה עושים כדי לעזור לו? ד"ר חיים דיין עם התשובות (מגזין כיכר)
מכירים את התופעה, בה הילדה חוזרת הביתה עם דמעות בעיניים: "חברות אמרו לי שאני עושה סתם קושקבייה"? אתם מוחים מיד ואומרים לה: "זה סתם שטויות, את מציירת יפה". אבל היא לא מתרצה. אולי כדאי לשנות את דפוס התגובה (הורים, נשים, ילדים).
"אני מנסה להבין למה הילד שלי מתנהג ככה, מנסה להביע אמפתיה, אך במחילה, כבר מזמן עברתי את הגיל ואני לא מצליח להבין"- גלו אסטרטגיות להבנת הילד ופתרו בעיות חינוכיות דרך הבעת אמפתיה מעשית (הורות, חינוך ילדים).