הרב יוני אליצור התארח אצל ישראל מאיר בפודקאסט 'פרוזדור' וסיפר על דרך החיים הייחודית שלו ועל תחילת דרכו בעולם הקירוב | וגם, על הרצון של הדור הצעיר - "אנשים רוצים לחזור בתשובה, לא שיחזירו אותם" | "לקום בבוקר ולהבין שאין לך בשביל מה לקום - זה לפעמים יותר גרוע מלא לקום בכלל" • צפו (פודקאסט)
איך הופכים זעם נורא, נידוי חברתי, לילות של שינה על ספסלים ברחוב, ולב שבור לתנועת ריפוי ארצית? יונתן ברק ינון, המוכר לכולם כ"ג'וני חישגוזים", חושף את הפילוסופיה הכואבת מאחורי חליפת הבננה. בריאיון מרגש בפודקאסט 'כיכר FM' בהגשת אלי גוטהלף, הוא פותח את הלב ומספר על המסע המטלטל מתחתית התהום אל ייעוד מפתיע מאין כמותו. (צפו)
באכסניית הנס-ברייקר התמודדו עם מקום מט לנפול ומוזנח במיוחד | שלל ביקורות גרועות ומחסור במטיילים כמעט גרם למקום להיסגר ולמנהליו לא היה תקציב לשיפוץ | דווקא פרסום האמת הפך את המקום לסיפור הצלחה | "מלהגיד את האמת לא מפסידים" (פרסום)
מה יכול להיות מסוכן בתכנים של דף בשם 'התהילים היומי' או 'כוח האמונה' | מי עומד מאחורי קבוצת הפייסבוק התמימה 'אימהות מבשלות יחד' | האינטרס המסוכן של יוצרי הפוסטים הוויראלים ששברו את הרשת | המניפולציות בהם הם מנסים להפיל תמימים (רשת)
תרמית כפולה נחשפת - האיש ששולט בחיינו מאחורי מסכה אחת | מיליונים על אחדות - הקרן שמאיימת לאחד את עולם התורה | טראמפ מוותר על הדמוקרטיה, פוטין גונב את השמש | חמאס קורס מבפנים: "אנחנו המטומטמים שמשמידים את עצמנו" | התוכנית 'דבר ראשון' עם שורת תחקירים דרמטיים | צפו וגלו (פורים)
רבי
מנדל מקוצק היה דמות ייחודית בעולם
החסידות,
שדגלה
במידת
האמת הצרופה |
הרבי
שראה
באמת יסוד לקיום,
ושאף
להנחיל את תפיסתו זו לתלמידיו ולסובבים
אותו |
פרקים
ממשנתו של הרבי זצ"ל
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אמת
מקוצק תצמח (יהדות
ואקטואליה)
הוא סיפר על שמים מלאים צבע, ים של קרח, שמש שאינה שוקעת וגמדים בעלי מנהגים מוזרים | כולם חשבו שהוא בדאי ושקרן, לקח שנים עד שכולם למדו על אותם תופעות טבע ומקומות מיוחדים | הכירו את סיפורו המדהים של החוקר היווני שגילה את אירופה | צפו בפינת ההיסטוריה מתוך 'דבר ראשון' (מעניין)
עובדות חד משמעיות לגבי ראש הממשלה בנימין נתניהו מציגים לנו תמונה שונה והזויה - מכל מה שחשבנו • מה יש בתיאוריות הקונספירציה שסוחפות את ההמונים להאמין שהמציאות שונה לחלוטין מהמציאות? מדוע אי אפשר להוכיח לקונספירטור שהוא טועה? ואיך בכל-זאת אפשר להתמודד איתם? • ההסבר הפסיכולוגי, הדיסוננס הקוגנטיבי וחלוקת הקונספרטיבים לקבוצות (מעניין)
מה זו תביעת דיבה, כיצד עלינו להיזהר ואיך ניתן בכל-זאת להזהיר מנוכלים? • למה מאבק הפסטה הצליח יותר ממאבק סטארקיסט ומה באמת השינוי שמחולל המאבק מול תנובה? • איך נדע מהו פרסום אמיתי ומה סתם נועד להפחיד? • וגם, הומאופתיה ודיקור סיני, רכב חשמלי - כן או לא, איך מלפפון מטורקיה עולה יותר זול ומה שקורה במקלט לנערות חרדיות במצוקה • צפו בתוכנית (הכלכלית)
אחרי הבחירות כבר כאן - מה חייב להשתנות ובהקדם? בדקנו את ההבטחות של הנבחרים מול המציאות ומי לדעתכם מתאים לכהן כשר האוצר? • להיכן הולכים המיסים שלנו וכמה מרוויחים בסקטור הציבורי? • למה צריך לעשות כושר ולשמור על תזונה נכונה ואיך עושים את זה נכון? • וגם, כך תבדקו את תלוש תלוש המשכורת שלכם בדקה • צפו בתוכנית המלאה (הכלכלית)
האיומים של הרב הוכחו כלא נכונים - ובכל אופן המאמינים לא נוטשים • ההפחדות סביב הקורונה והחיסונים התבררו כהבלים - ואמונתם של האנשים לא נפגעה • למה אנחנו מאמינים בדברים גם אחרי שברור לנו שהם לא נכונים? • החוקר שהסתנן לכת והתובנות (חרדים)
בשיעורו על פרשת השבוע - פרשת שופטים, מסביר הרב אברהם יוסף שוורץ, את הפסוק "צדק צדק תרדוף", כיצד לדעת האדמו"ר מקוצק זצ"ל יש לרדוף אחרי הצדק? שני סוגי האמת הקיימים בעולם - אמת הנובעת מהשכל וההיגיון, ואמת הנובעת מהלב | צפו בשיעור (יהדות)